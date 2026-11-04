「大馬女神」林宣妤挑戰前衛漂眉妝　暴瘦現胸骨仙氣盡失大跌Watt

現年30歲的「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》奪得亞軍後簽約TVB，備受力捧，其後她因未能適應香港生活節奏而離巢回流馬來西亞發展，直至2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人，一躍成為「楷女郎」。一向形象甜美、氣質清純的林宣妤，日前在社交平台分享近照，大膽挑戰前衛漂眉造型，但就引來不少網民擔憂，直指她身形暴瘦，狀態大跌Watt！

「大馬女神」林宣妤（Serene）。（IG@serene_lsy）

林宣妤在TVB劇集《使徒行者3》中與林峯有大量對手戲，備受力捧。（劇照）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

林宣妤是不少網民心目中的女神。（IG@serene_lsy）

氣質清純。（IG@serene_lsy）

大曬長腿。（IG@serene_lsy）

度假。（IG@serene_lsy）

林宣妤挑戰前衛「無眉妝」 面容凹陷仙氣盡失

林宣妤在IG分享近照，並寫道：「Embracing my bleached brows era. Might just keep them even after the shoot🤓（擁抱我的漂眉時代。拍攝結束後我可能還會保留它們。）」相中所見，林宣妤將原本的眉毛漂白，轉為時下歐美前衛的「Bleached Brows」無眉造型。不過該妝容顯得格格不入，令她整個人看起來神情憔悴、面無血色，仙氣盡失。

漂眉造型。（IG@serene_lsy）

身形瘦削。（IG@serene_lsy）

青筋盡現。（IG@serene_lsy）

面無血色。（IG@serene_lsy）

胸骨突出。（IG@serene_lsy）

林宣妤身形暴瘦胸骨明顯 曾患暴食症靠做運動走出陰霾

除了眉毛造型引起熱議之外，林宣妤單薄消瘦的身形亦成為焦點，當日她身穿淡黃色V領喱士連身裙，胸前鎖骨及胸骨分明突出，手臂更是纖細如柴，雙腿亦極為瘦削，網民紛紛留言表示認為她身形過瘦，令人擔憂：「How come look so thin」、「you too slim. eat more food」、「以前好靚，搞成咁」。其實林宣妤當年初來港發展時，因未能適應節奏急速的生活而壓力過大，慘受暴食症折磨，後來改善生活習慣，堅持做運動，終於走出陰霾！

過往身形勻稱。（IG@serene_lsy）

激罕曬泳照。（IG@serene_lsy）

優雅。（IG@serene_lsy）

五官標緻。（IG@serene_lsy）

林宣妤一家顏值爆燈。（IG@serene_lsy）

林宣妤一家顏值爆燈。（IG@serene_lsy）