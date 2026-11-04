呂頌賢昏迷14天死過翻生　拍片揭30年食素原因：人類是偏草食動物

現年60歲的呂頌賢（Jackie）去年8月因肺部細菌感染一度病危，在ICU昏迷長達14天，體重暴跌約40磅；近日他身體已完全康復，早前接受好友敖嘉年節目訪問，大讚猶如「REBOOT」般神采飛揚！

呂頌賢自1993年起開始吃素，至今已超過30年，並與太太麥景婷一同推廣素食，甚至在內地經營素食餐飲。對於不少聲音擔心食素不夠營養，呂頌賢認為「是在為自己的口腹之欲找借口」。近日他多年前拍攝一段談自己素食原因的影片翻hit，引來不少網民討論，他在片中頻頻爆出金句，更以人體構造拆解，直指自己食素全因一個「非常科學的原因」！

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呂頌賢與太太麥景婷於1994年拍攝《碧血青天珍珠旗》而結緣，相戀14年後，於2008年在關島低調結婚！（微博＠麥景婷）

不少網民大讚呂頌賢保養得宜，除外貌及身形來看完全看不出已屆中年，封他為凍齡美魔男（微博＠麥景婷）

自認偏草食動物 揭人類牙齒平之謎

呂頌賢在影片中一邊夾菜食飯，一邊被問到到底為甚麼要吃素。他隨即認真地解釋：「其實是因為一個非常科學的原因！」 他透露以前看過一本小冊子介紹，了解到「人呢，是偏草食類動物」。他隨即指著自己的牙齒說：「因為我們的牙齒是平的，跟很多吃草的動物都一樣對吧？因為我們要用來磨碎那些菜啊、這些纖維要這樣磨。」

他更深入分析人類與肉食動物的牙關構造大有不同：「原來整個地球，只要是吃草的動物，我們的牙關才會這樣左右動」。相反，「那吃肉的動物呢，都是上下開合、吞東西，他們不是吃東西是吞東西」。他認為這正正反映了「人體基本構造」並不適合吃肉。

呂頌賢食素超過30年。（抖音擷圖）

呂頌賢深入分析人類與肉食動物的牙關構造大有不同，「因為我們的牙齒是平的」。（抖音擷圖）

讚食素洗刷內臟：從沒有過那麼清新的感覺

除了牙齒構造，呂頌賢亦從消化系統作解釋。他指人類的內臟「是很長很長很長的，然後裡面有很多毛毛茸茸的東西」。他強調進食植物纖維的好處：「我們吃那些纖維消化的過程，順道洗刷乾淨我們的內臟，就不存在甚麼毒素的問題。」 他對比指出，肉食動物的牙齒是尖的，「然後內臟是很短的，吃完就拉出來，也不存在毒素的問題」。

看完這些人體構造理論後，呂頌賢覺得太有道理，於是開始了漫長的食素生涯。他大讚轉變後的身體感受：「重點是我吃了以後，我覺得很喜歡，我覺得那種感覺哇，從來沒有過那麼清新的感覺！」 他坦言以前吃肉「吃太飽會飽飽膩膩，人會很不舒服很辛苦」；但現在吃素，「吃飽也是很輕鬆的，消化整個過程都覺得是非常舒服的，所以我選擇了吃素」。

他指肉食動物的牙齒是尖的。（抖音擷圖）

他指肉食動物的牙齒是尖的。（抖音擷圖）

曾染惡菌入ICU險過剃頭 如今只求平穩安全

其實呂頌賢對健康與飲食如此講究絕對有原因。去年他因肺部細菌嚴重感染，病情擴散至多個器官並影響大腦，被緊急送入ICU昏迷搶救足足14天。他早前受訪時更笑言，昏迷期間神智不清，在夢中甚至聽到護士說天王劉德華來探病，令他鬧出不少笑話。

走過生死關頭後，經過一年調理才百分之百康復。如今他與太太更享受四處發掘新派精緻素食，打破「吃齋只有青菜豆腐」的迷思；就連平日最愛的駕駛電單車亦不再追求風馳電掣的快感，深感安全與合適才是最重要，貫徹他從追求刺激到追求平穩豁達的人生觀。

呂頌賢除了是凍齡美魔男，私下更是個貼心暖男愛妻號，跟太太麥景婷相戀28年依然恩愛！（《某日某月》劇照）