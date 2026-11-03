袁潔儀憶寶珮如毀容匿廁所爆喊　雙失仍塞錢助解困：我有手有腳

由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室2》，最新一集邀請了相識逾三十年的好姊妹袁潔儀與寶珮如（Baby）作客。節目中重提寶珮如於1999年遭遇的嚴重車禍，兩人憶述當年患難見真情的歲月時，情緒極度激動，袁潔儀與寶珮如雙雙哭成淚人，連帶主持伍姑娘亦感同身受當場爆喊，錄影廠內三個女人齊齊用紙巾抹眼淚，氣氛催淚沉重。

袁潔儀與寶珮如接受伍詠薇同李凱賢訪問。

車禍重創險坐輪椅 嘆連沖涼都似廢人

1999年的車禍令寶珮如遭受重創，她回憶撞車一刻時依然心有餘悸：「撞車我傷咗好多骨，面骨、牙骨、鼻骨、盤骨。其實醫生話我好彩。盤骨喺撞車一下撞咗出嚟，之後衝擊力又撞返入去，如果撞唔返呢個位，可能坐輪椅。」

除了面部多處需要「上螺絲」鞏固、牙骨碎裂外，盤骨的裂骨痛楚更令她生不如死。她坦言當時連走路都不能，必須長時間睡床：「盤骨裂骨原來很痛……沖涼、洗頭，咩都係瞓……我覺得好似廢人！」 面部矯形手術更長達三年，每隔六個月就要做一次手術，期間更要24小時穿上度身訂造的壓力衣，令她形容「好像坐牢一樣」。

寶珮如重提1999年遭遇的嚴重車禍。（YouTube@HOY媒體網絡）

令佢毀容。（YouTube@HOY媒體網絡）

當時袁潔儀唔俾寶珮如照鏡。（YouTube@HOY媒體網絡）

袁潔儀醫院死忍 匿廁所爆喊禁照鏡

眼見好友慘遭毀容碎骨，袁潔儀坦言當時去醫院探望時，自己都恐懼到不知所措。為了不讓寶珮如受刺激，身邊所有人都禁止她照鏡：「因為唔會俾佢睇到自己個樣，個個都唔俾佢照鏡。」

袁潔儀憶述當時在病房硬撐笑臉的辛酸，激動得眼濕濕：「出事我去醫院睇佢，見到佢個樣，我忍唔住同佢講『Baby，我有啲急尿，我去一去廁所先。』其實去廁所喊，喊完扮冇事出去安慰佢。」 她直言當時非常憂心好友的前途：「當時佢真係好嚴重，我哋靠樣搵食，都唔知佢未來點算！我自己都好驚，佢點啊？」 聽到這段錐心之痛，伍詠薇聽到好友患難相扶的經歷，感同身受當場落淚，Brian需即時向眾女士遞上紙巾。

落淚。（YouTube@HOY媒體網絡）

袁潔儀都好激動，指當時自己係「雙失」。（YouTube@HOY媒體網絡）

兩姊妹一切在心中。（YouTube@HOY媒體網絡）

雙失仍塞錢接濟：下一餐我搵得仲多！

龐大的醫療費用令寶珮如一度陷入經濟困境，甚至要向好友借錢度日。她哽咽感激袁潔儀當年的無私付出，更爆出原來袁潔儀當時正處於事業愛情兩失意的低谷，甚至被亞視解僱，但依然義無反顧地用金錢支持她：「我成日喊住打畀佢，跟住冇錢。其實袁潔儀真係好好，我都係啱啱先知，原來當年佢畀亞視炒咗，但佢都用錢支持我！」 寶珮如更指，潔儀當年會主動打電話給她說：「我有錢返嚟，你攞去頂住！」

面對好友的感激，袁潔儀表示當時自己雖然一無所有，但看到寶珮如堅毅不屈的求生意志，反而成為了她的救贖：「我完全以佢為鑑，我就是要靠自己起得返身！我個樣明明可以見到人嘅，佢咁堅持，我做乜唔堅持落去呀？」 袁潔儀越講越激動，盡顯烈女本色：「我有手有腳，呢餐搵到我畀你，下一餐我搵得仲多呀！」 兩姊妹在逆境中互相扶持的深厚情誼，令全場動容。

袁潔儀見到寶珮如堅毅不屈嘅求生意志，反而成為了佢嘅救贖。（YouTube@HOY媒體網絡）

袁潔儀越講越激動。（YouTube@HOY媒體網絡）