姚子羚笑回「鵬羚」演唱會名　陳展鵬爆與眾男常去歐陽震華家過夜

無綫台慶劇《玫瑰戰爭》日前（1日）舉行宣傳活動，一眾主演齊集現身。同場的陳展鵬、姚子羚與傅嘉莉（Kelly）接受《01娛樂》訪問時，大談劇中的娛樂圈鬥爭戲碼。當講到男藝人會否爭C位，展鵬說「互溝」比較多，大爆早年經常成群結隊到歐陽震華（Bobby）家中留宿沖涼，「一張床幾個人瞓」的秘史！而講到展鵬與子羚的聖誕節演唱會海報引發網民創意改名，例如「鵬羚」、「砰羚鵬唥報佳音」等，姚子羚笑言：「一早就應該要用呢個名啦！『砰羚鵬唥』快啲搵我哋『鵬羚』搞返個演唱會。」陳展鵬亦大讚網民有創意！

無綫台慶劇《玫瑰戰爭》日前（1日）舉行宣傳活動。（鄧穎琪攝）

總監製鍾澍佳率眾演員舉行啟播儀式。（鄧穎琪攝）

潘志文自爆：「我又係全套劇最有錢嘅人喇！」（鄧穎琪攝）

姚子羚、陳展鵬、傅嘉莉一同受訪。（鄧穎琪攝）

陳展鵬相隔多年演富豪着靚衫 爆劇中感情戲尺度好「么」

過往十年多演草根角色的陳展鵬，今次在《玫瑰戰爭》中終可一嚐富豪滋味，他難掩興奮地表示：「好開心今次呢套劇好耐未試過着啲咁靚嘅衫，之前十年嘅劇都係比較草根，原來keep一keep fit，染一染個頭，出嚟都襯到Kelly！」傅嘉莉即大讚他劇中造型「好靚仔」，又揸名車又帶名錶。問到可有出動私伙，Kelly問陳展鵬戲中名車是否屬於他，他即笑指：「曾經係我，我有時去睇車都成日上咗架車當係自己，嗰架車都已經差唔多絕版，又係靚嘢。（Kelly：嗰架車追邊一個女仔都應該會成功。）追每一個女仔都用唔同嘅車，係追老婆先唔車佢，因為佢自己有車。」而傅嘉莉亦透露，今次獲名錶贊助：「應該係我人生戴過最貴嘅一隻錶。（姚子羚：我哋每個人有專屬顏色，係玫瑰嚟。）」

今次劇集好豪，更獲得名錶贊助！（鄧穎琪攝）

過往十年多演草根角色的陳展鵬，今次在《玫瑰戰爭》中終可一嚐富豪滋味，他難掩興奮地表示：「好開心今次呢套劇好耐未試過着啲咁靚嘅衫，之前十年嘅劇都係比較草根，原來keep一keep fit，染一染個頭，出嚟都襯到Kelly！」（鄧穎琪攝）

被問到劇中是否艷福無邊，展鵬大賣關子形容當中的三角戀關係：「係一種感覺，一種三角戀嘅感覺，有一種張力，令到大家好似有又好似冇，我哋唔會太呈現出嚟，如果唔係就勾唔住觀眾嘅心。」叫他對比與《璀璨之城》的尺度，他形容十分「么」：「成日想有，但係好似冇。」傅嘉莉則笑言負責暴力擔當，並爆料指姚子羚在劇中慘遭撕爛衣服。

被問到劇中是否艷福無邊，展鵬大賣關子形容當中的三角戀關係：「係一種感覺，一種三角戀嘅感覺，有一種張力，令到大家好似有又好似冇，我哋唔會太呈現出嚟，如果唔係就勾唔住觀眾嘅心。」（鄧穎琪攝）

陳展鵬與傅嘉莉演兩夫妻，而傅嘉莉卻是「暴力擔當」，展鵬笑言：「我都唔知我老婆咁抽得！」（鄧穎琪攝）

叫陳展鵬對比與《璀璨之城》的尺度，他形容十分「么」：「成日想有，但係好似冇。」（鄧穎琪攝）

姚子羚演經理人不敢參考珍姐樂小姐 拋Do姐金句回應爭C位

姚子羚今次挑戰飾演演員兼經理人的雙重身份，被問到會否考慮將來真的轉行做經理人，她笑言：「你而家咁講，可以諗一諗，我要叫阿Mo（陳豪）開間娛樂公司先可以諗一諗！」問到有否參考高層曾勵珍（珍姐）或樂易玲（樂小姐），子羚直言：「佢哋太高層喇！唔止經理人咁簡單。我嘅身份又係一個演員，又係一個經理人，所以都會用自己諗嘅方式去做，對 Judy（鄺潔楹）特別惡，佢始終比較野性難馴。」

姚子羚今次挑戰飾演演員兼經理人的雙重身份，她大爆：「對 Judy（鄺潔楹）特別惡，佢始終比較野性難馴。」」（鄧穎琪攝）

劇中講述娛樂圈的女星明爭暗鬥，問到現實中有否遇過「批踭」或爭C位的情況？子羚幽默回答：「我哋成日都互批，依家都批咗啦！」並霸氣引用鄭裕玲（Do姐）的名言：「C位唔使爭，好似Do姐咁講，我企喺邊度，邊度咪C位囉，所以佢就係Do姐！大部份其實都安排好晒，唔需要特別爭。同埋我哋呢套戲女仔相處都OK，傾吓用咩化妝品，請大家食嘢，完全冇呢個問題。」

子羚並霸氣引用鄭裕玲（Do姐）的名言回應會否爭C位：「C位唔使爭，好似Do姐咁講，我企喺邊度，邊度咪C位囉，所以佢就係Do姐！」（鄧穎琪攝）

爆男藝人互去對方屋企沖涼留宿 去歐陽震華住所最多：一班人瞓一張床

相較於女演員間咬牙切齒的爭鬥，當講到男演員會否爭C位時，陳展鵬卻說大家「互溝」般親密：「我哋成日互溝！成日上大家屋企沖涼，唔夠瞓又瞓吓人哋張床，你哋女演員唔會㗎喇。我哋一班人去一個人屋企瞓一張床，而家結咗婚就少啲，以前男人真係男仔多，宵夜、捱完夜去邊個屋企，沖埋涼瞓埋覺，『喂，你自己起身就入廠喇！」

問到去過哪位男演員家中最多？陳展鵬點名感激歐陽震華（Bobby）的照顧：「我印象最深就係歐陽震華屋企！嗰時Bobby住喺西貢清水灣道，個個都去佢屋企，佢好鍾意人哋去佢屋企，『你嚟我屋企沖涼！』佢好主動，我好記得！因為嗰個年代唔係個個有車，交通冇咁方便。有時凌晨三、四點收工，第二朝又開六點，想沖個涼、瞓一瞓乾淨啲，所以佢好好，以前啲前輩真係好好好！」傅嘉莉聽後提議開拍續集講男星秘史。

陳展鵬透露男藝人「互溝」較多，婚前經常與其他男星去其他男藝人家中大被同眠：「我哋一班人去一個人屋企瞓一張床，而家結咗婚就少啲，以前男人真係男仔多，宵夜、捱完夜去邊個屋企，沖埋涼瞓埋覺，『喂，你自己起身就入廠喇！」而去得最多的，便是歐陽震華屋企。（鄧穎琪攝）

鵬羚回應網民獻計食字演唱會名 傅嘉莉預告首唱片尾曲

對於展鵬與子羚的演唱會名《聖誕展翅．羚距離》引發網民創意改名，例如「鵬羚」、「砰羚鵬唥報佳音」等，姚子羚笑言：「一早就應該要用呢個名啦！『砰羚鵬唥』快啲搵我哋『鵬羚』搞返個演唱會！」陳展鵬亦大讚網民有創意：「我覺得佢哋好叻，出嚟嘅效果good 啦！又冇傷害人，喺個討論區又咁多留言，而家年代真係唔同，唔使咁認真，開心吓笑吓。」

展鵬與子羚的演唱會名《聖誕展翅．羚距離》引發網民創意改名，例如「鵬羚」、「砰羚鵬唥報佳音」等。

姚子羚笑言：「一早就應該要用呢個名啦！『砰羚鵬唥』快啲搵我哋『鵬羚』搞返個演唱會！」陳展鵬亦大讚網民有創意：「我覺得佢哋好叻，出嚟嘅效果good 啦！又冇傷害人，喺個討論區又咁多留言，而家年代真係唔同，唔使咁認真，開心吓笑吓。」（鄧穎琪攝）

之後傅嘉莉就驚喜預告，將會聯同姚子羚及林夏薇為《玫瑰戰爭》合唱片尾曲，這是她首度參與劇集歌曲獻唱，直言心情非常緊張。被問到下次宣傳活動會否即場唱Live，陳展鵬大表贊同：「好喎！唱Live好喎！」姚子羚亦表示希望有機會獻唱給觀眾聽。