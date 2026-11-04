東張｜揭患癌者誤信中介赴日治癌險死　鄭丹瑞曾介紹影片已下架

TVB節目《東張西望》昨晚（3日）報道原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後病情速惡化至第四期危殆，甚至狂流鼻血被中介哄騙為「排死癌細胞」，最後因聽從勸告而接受傳統癌症治療，才「執返條命」。節目播出後引起網民熱議，更有人發文表示家人因在鄭丹瑞的健康與養生資訊平台《健康旦》看過有關「癌症免疫細胞治療」的訪問後，而安排約見《東張西望》報道的中介女士，花了100萬後，家人病情沒有好轉，最後回港後直入醫院離世。

東張西望｜鼻咽癌患者誤信中介赴日打免疫針 花250萬惡化至四期

TVB節目《東張西望》昨晚（3日）播出的一集，詳細講述了原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後病情腫瘤非但沒消退，更急速惡化至第四期危殆。（節目畫面）

張先生於2022年8月確診鼻咽癌初期，但張先生因恐懼傳統電療及化療副作用，初期選擇以中藥調控病情。直至2024年初，張先生察覺病情有轉移跡象，便在網上搜尋療法時找到一家推介「免疫細胞治療」的中介公司。（節目畫面）

中介聲稱「化療藥無用、會影響免疫治療」。（節目畫面）

網民指家人看《健康旦》節目赴日治癌

節目播出後，今早有網民在Threads發文，表示：「其實早在2024，我屋企人已經受騙，係睇到鄭丹瑞呢個節目之後抱有希望，最後暫停香港治療去咗日本呢兩段片所謂嘅醫生，亦被安排見過喺呢段片呢一位女士。」網民續指家人在日本治療期間，中介及日本醫生會不停加碼，指病情有變需要多頻密打幹細胞針，更會不停給病人假希望，但每當身體出現不同情況又會再推銷不同產品。網民坦言俾錢可以說是你情我願，在新科技下，普通人真的不會太了解，但對癌症病患者卻是抱有一個希望。

網民發文指家人看了《健康旦》節目後，暫停香港治療，赴日治癌。（threads/@sixseven9up)

受中介所騙最後離世

網民透露家人到最後的情況很差，中介及醫生只不停叫病人加碼俾錢，由於治療地方不是正規醫院，在日期間需要居住酒店，見醫生及治療都是經中介日文翻譯，最後更花費了100萬治療，但可惜最終在日本離世：「最後身體太差，好驚真係上不到飛機返香港死喺日本，最後落車係直入瑪麗醫院然後過身了」。

網民指接受中介所騙，病情沒有好轉，最後更離世。（threads）

網民指家人有約見過《東張西望》提及的中介人（左）。（threads）

帖文曝光後引起大批網民熱烈討論，更表示不要盡信節目介紹或推廣的治療方法，最好就是查詢專科醫生的意見。除了鄭丹瑞的《健康旦》之外，另一在日港人夫婦YouTuber「JoyTV」亦有推介過相同的免疫細胞治療，更標榜能治療末期癌症，將復發率降低至20%。

另一在日港人夫婦YouTuber「JoyTV」亦有推介過相同的免疫細胞治療。（Threads）

「JoyTV」更在片段標榜能治療末期癌症，將復發率降低至20%。（threads）

對於免疫細胞治療，有網民分享了香港防癌協會曾介紹過這個治療方法，不過理論上有效與實際是兩回事，亦沒有臨床數據證明到能醫癌，更狠批：「太多人向絕望的人牟利」、「實呢單野睇完都覺得恐怖，完全唔知點解咁無良，已經有癌症，仲要俾呢啲所謂嘅救命稻草呃，病左個個人仲有咩希望」。另外，翻查《健康旦》的YouTube頻道，「癌症細胞免疫治療」的相關片段已經下架。

翻查《健康旦》的YouTube頻道，「癌症細胞免疫治療」的相關片段已經下架。（YouTube截圖）

網民留言表示不要盡信YouTuber的推廣片段。（Threads）

網民指身體有事最緊要睇醫生。（Threads）