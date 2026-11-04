東張｜揭患癌者誤信中介赴日治癌險死 鄭丹瑞曾介紹影片已下架
TVB節目《東張西望》昨晚（3日）報道原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後病情速惡化至第四期危殆，甚至狂流鼻血被中介哄騙為「排死癌細胞」，最後因聽從勸告而接受傳統癌症治療，才「執返條命」。節目播出後引起網民熱議，更有人發文表示家人因在鄭丹瑞的健康與養生資訊平台《健康旦》看過有關「癌症免疫細胞治療」的訪問後，而安排約見《東張西望》報道的中介女士，花了100萬後，家人病情沒有好轉，最後回港後直入醫院離世。
東張西望｜鼻咽癌患者誤信中介赴日打免疫針 花250萬惡化至四期
網民指家人看《健康旦》節目赴日治癌
節目播出後，今早有網民在Threads發文，表示：「其實早在2024，我屋企人已經受騙，係睇到鄭丹瑞呢個節目之後抱有希望，最後暫停香港治療去咗日本呢兩段片所謂嘅醫生，亦被安排見過喺呢段片呢一位女士。」網民續指家人在日本治療期間，中介及日本醫生會不停加碼，指病情有變需要多頻密打幹細胞針，更會不停給病人假希望，但每當身體出現不同情況又會再推銷不同產品。網民坦言俾錢可以說是你情我願，在新科技下，普通人真的不會太了解，但對癌症病患者卻是抱有一個希望。
受中介所騙最後離世
網民透露家人到最後的情況很差，中介及醫生只不停叫病人加碼俾錢，由於治療地方不是正規醫院，在日期間需要居住酒店，見醫生及治療都是經中介日文翻譯，最後更花費了100萬治療，但可惜最終在日本離世：「最後身體太差，好驚真係上不到飛機返香港死喺日本，最後落車係直入瑪麗醫院然後過身了」。
帖文曝光後引起大批網民熱烈討論，更表示不要盡信節目介紹或推廣的治療方法，最好就是查詢專科醫生的意見。除了鄭丹瑞的《健康旦》之外，另一在日港人夫婦YouTuber「JoyTV」亦有推介過相同的免疫細胞治療，更標榜能治療末期癌症，將復發率降低至20%。
對於免疫細胞治療，有網民分享了香港防癌協會曾介紹過這個治療方法，不過理論上有效與實際是兩回事，亦沒有臨床數據證明到能醫癌，更狠批：「太多人向絕望的人牟利」、「實呢單野睇完都覺得恐怖，完全唔知點解咁無良，已經有癌症，仲要俾呢啲所謂嘅救命稻草呃，病左個個人仲有咩希望」。另外，翻查《健康旦》的YouTube頻道，「癌症細胞免疫治療」的相關片段已經下架。