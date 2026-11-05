陳妙瑛相約胡楓羅蘭茶聚　被爆「大笑姑婆」真面目凍齡狀態極驚人

現年94歲的「修哥」胡楓於今年7月底曾因急性膽管炎引發膽石堵塞，緊急送往伊利沙伯醫院，一度情況危急需入住深切治療部（ICU），甚至插喉昏迷達4天之久。所幸在接受手術後逐漸康復出院，隨着身體狀況大有改善，修哥近日已開始重拾社交生活。曾與修哥多次合作的陳妙瑛，亦非常有心，日前相約對方和羅蘭姐飲茶，期間，修哥依舊精靈、妙語連珠，搞到陳妙瑛招架不住。另外，雖然淡出幕前多年，但陳妙瑛保養得宜，凍齡狀態驚艷網民。

大病初癒的修哥，依舊精靈，日前還獲頒「世界傑出華人終身成就獎」。（盧振輝 攝）

曾與修哥多次合作的陳妙瑛，非常有心，日前相約修哥和羅蘭姐飲茶。（視頻截圖）

修哥爆笑考記性

修哥近日在社交平台，分享新一輯《修哥萬花筒》。片中可見，凍齡有術的妙瑛狀態大勇，席間表現極為體貼孝順，不僅主動為前輩斟茶，更親手夾椰汁糕給修哥和羅蘭姐享用。修哥一開場即發揮搞笑本色，笑問陳妙瑛：「我冇㗎？」，妙瑛隨即回應：「我雞手鴨腳呀，唔好畀壓力我啦！」其後修哥更即場「考記性」，要陳妙瑛盤點過往拍過多少部古裝劇，兩人回憶起上一次見面兼「考記性」已是兩年多前，陳妙瑛一口氣如數家珍背出《洗冤錄》、《金玉滿堂》、《布袋和尚》、《花木蘭》及《無頭東宮》等無綫經典劇，勾起大批網民滿滿的集體回憶。

陳妙瑛被修哥即場考記性。（視頻截圖）

陳妙瑛一口氣如數家珍背出自己當年曾拍攝過的無綫經典劇。（視頻截圖）

當然不少得《無頭東宮》。（視頻截圖）

視修哥為阿爹

談起與兩位前輩的深厚淵源，陳妙瑛坦言在劇集《金玉滿堂》中曾稱呼修哥為「阿爹、阿爹」，這份情誼更延續到戲外。她感觸表示，當年轉行創業做生意時，修哥與羅蘭姐均對她非常關照，經常致電慰問：「我做生意嗰時，阿爹同羅蘭姐都好好，間唔中打畀我，『妙瑛，喺度做緊咩呀？唔好掛住做嘢呀，一定要照顧自己呀！』修哥就會話：『一定要行多啲路啊，唔好成日坐喺度做嘢。』」 對於前輩無微不至的關懷，陳妙瑛直言銘記於心，除了向二人敬茶，更專程為修哥帶備遼參滋補身子。不過，修哥再度發揮幽默本色，笑稱：「淨係講，我都仲未收到手」，嚇得妙瑛即刻離座去拿禮物，場面惹笑。

陳妙瑛坦言在劇集《金玉滿堂》中曾稱呼修哥為「阿爹」。（視頻截圖）

陳妙瑛細數當年與羅蘭姐合作的點滴。（視頻截圖）

陳妙瑛與羅蘭姐感情也非常好。（視頻截圖）

修哥揭陳妙瑛「大笑姑婆」真面目 羅蘭姐「神助攻」

修哥在席間更大爆，指女兒得知他這晚與陳妙瑛聚會時，第一反應竟是：「吓？陳妙瑛呀？大笑姑婆呀！」 陳妙瑛隨即笑得合不攏嘴，修哥更抵死表示自己為了對方，向女兒講了個「世紀未曾說過的大謊話」：「我同佢講『唔係呀，陳妙瑛係非常之斯文，講嘢唔會哈哈大笑㗎』」，哄得陳妙瑛非常開心：「哎呀，你講真話，你今晚最真嘅就係呢一句了。」羅蘭姐則表示：「就係你一笑嘅時候，啲牙齒露出嚟好靚、好白。」陳妙瑛解釋這個是「矜持的笑」。修哥續言：「我見到你都唔知好嬲，定好笑。」陳妙瑛面對修哥妙語連珠面向招架不住，搞笑舉起雙手大嗌：「Cut！我唔夠佢哋講呀！」

陳妙瑛感觸表示，當年轉行創業做生意時，修哥與羅蘭姐對她都非常關照。（視頻截圖）

偶爾會打電話關心她狀況。（視頻截圖）

面對修哥妙語連珠，陳妙瑛招架不住，高呼：「救命啊！」（視頻截圖）

陳妙瑛爆修哥大講爛Gag 約定往後一年聚幾次

此外，陳妙瑛又透露當晚修哥講了近十個笑話，但當中其中有兩個「比較爛」，包括「好殘忍的煲仔飯」這個爛gag。怎料身旁的羅蘭姐突然認真問道：「做咩食煲仔飯唔叫埋我㗎？」 惹得修哥笑虧羅蘭姐：「我發覺佢記性有問題，啱啱先食完！」陳妙瑛即幫忙打圓場，大讚羅蘭姐反應快：「呢個係劇情需要，幫我哋接落去駁長個話題！」

修哥揭陳妙瑛「大笑姑婆」真面目。（視頻截圖）

修哥抵死表示自己為了對方，向女兒講了個「世紀未曾說過的大謊話」。（視頻截圖）

修哥笑指陳妙瑛「真人」是非常斯文。（視頻截圖）

陳妙瑛形容這個是「矜持的笑」。（視頻截圖）

茶聚尾聲，修哥意猶未盡，主動提議日後不再「一年約一次」，而是改為一年聚會四至五次，陳妙瑛附和叫好，三人更齊齊舉杯以茶代酒「乾杯」祝福大家身體健康，場面搞笑又溫馨。不少網民看了影片後，大讚陳妙瑛尊敬前輩之外，還被她凍齡狀態驚艷：「一直很鍾意陳妙瑛」、「好耐無見陳妙瑛了」、「保持得好好」、「保養得太好了吧」。

羅蘭姐笑指這晚開心得笑到「見牙唔見」，但遭拍檔修哥取笑：「你有牙咩？」（視頻截圖）

修哥約定日後不再「一年約一次」，而是改為一年聚會四至五次，陳妙瑛附和叫好。（視頻截圖）