劉緯民爆影帝曾欠近億債務　為還錢變賣家產再不停拍戲終還清

資深藝人劉緯民近日在影片中分享了兩屆金像影帝鄭則仕（肥貓）的過往經歷與近況。今年75歲的鄭則仕憑藉扎實的演技為觀眾熟知，其代表作《肥貓正傳》是一代人的美好回憶。然而，他曾在早年因投資失利而陷入嚴重的財務危機。



鄭則仕其代表作《肥貓正傳》是一代人的美好回憶。（微博圖片）

鄭則仕曾透露患有糖尿病及膝關節退化問題，健康狀況曾令不少網民相當擔心。（影片截圖）

遭合夥人捲走資金 一夜背負近億巨債

據劉緯民透露，鄭則仕早年與朋友合作開設電影公司，卻遭遇合夥人捲走所有資金。這導致他一夜之間背負了近億（約8000萬）的巨額債務。面對龐大的欠款，鄭則仕並沒有選擇逃避責任，而是變賣房屋等物業家當來填補空缺。期間他沒有抱怨，咬緊牙關接下大量影視工作，經過十幾年的不斷拍戲，最終一步步將所有債務全數還清，現已再無欠債。

劉緯民爆鄭則仕曾欠過億債務。（片段截圖）

劉緯民大讚鄭則仕沒有逃避。（片段截圖）

暴瘦惹死亡重病謠言 親自闢謠報平安

除了財務危機，網絡上多年來亦反覆流傳關於鄭則仕去世的虛假消息。此外，他近期的體重起伏也被部分八卦新聞歪曲為患上重病。為此，鄭則仕專門開通了個人帳號親自澄清傳聞。他解釋，體重下降只是為了關節健康而刻意調整了飲食。面對鋪天蓋地的死亡謠言，鄭則仕並沒有指責造謠者，只是溫和地向觀眾報平安，表示「一切安好」。

鄭則仕多次強調自己還在。(抖音截圖)

鄭則仕跑步證身體健康。(抖音截圖)

鄭則仕多次強調自己還在。(抖音截圖)

不靠悲情博同情 獲劉緯民激讚處世態度

現時，鄭則仕依然活躍於影視圈，無論角色大小，他都認真對待每一次的拍攝機會，但生活上確實保持低調。劉緯民在影片末段讚揚鄭則仕從不靠悲情經歷博取同情，在人生低谷時選擇埋頭苦幹，在順境時亦保持謙卑。劉緯民表示，名氣與財富皆是浮雲，鄭則仕展現出的責任感與從容心態十分值得學習。

麗的小生劉緯民拍過不少經典劇集。（影片截圖）