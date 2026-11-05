張繼聰舞台劇日排8小時　談譚旻萱熱戀黃澤林：有留意有留意

張繼聰與謝安琪（Kay）今日（5日）夫妻檔現身銅鑼灣出席保險品牌活動。張繼聰即將投入舞台劇《Rabbit Hole 心渦》的排練，被問到同劇女主角譚旻萱（Mandy Tam）近日與網球好手黃澤林（Coleman）的戀情全城轟動、更登上討論區熱搜一事，張繼聰大方回應，直言有留意相關新聞，但強調專注工作：「人哋感情嘅事，我就唔方便評論。」

張繼聰與謝安琪今日以紅白運動風裝束甜蜜現身銅鑼灣活動。（葉志明 攝）

瞓身接波！（葉志明 攝）

謝安琪打得好投入！（葉志明 攝）

張繼聰稱即將日排7至8小時，（葉志明 攝）

排練密集日操8個鐘 戲內演夫妻「阿妹」感情事交番畀當事人

張繼聰即將公演由古天樂出品的改編舞台劇《Rabbit Hole 心渦》，與余安安、韋羅莎及譚旻萱等同台飆戲。Mandy在劇中飾演其妻子的妹妹，角色對手戲甚多。對於Mandy近日認愛黃澤林捲入輿論風波，阿聰表示排戲在即，大家都會全情投入角色的情緒世界中：「嚟緊每日要排練7至8個鐘，一個禮拜排足6日，直到1月演出，未去到拍劇嗰種一日見 10幾20個鐘，其實都好緊密，變成一家人，因為佢做我姨仔。至於人哋嘅感情事，始終係私事，留番畀當事人啦。」

張繼聰表示有留意Mandy與黃澤林的戀情新聞，但認為私事交給當事人處理。

謝安琪透露明年初開新戲 先放假「充電」

剛完成音樂會的謝安琪則透露，明年初將會進組開拍新戲，現階段正處於好好休息與調節的階段。Kay笑言拍劇時間長又辛苦，現時趁空檔多陪伴家人，亦會訓練小朋友自理能力，好讓自己能以最佳狀態迎接新挑戰。