王晶大爆90年代女星嫁豪門變生育機器　網民瘋狂尋人：到底是誰？

著名導演王晶近日在一段訪問影片中，大談90年代或以前女性嫁入豪門的辛酸史。他直言，若男女雙方財富懸殊，女方嫁入豪門後往往過得很難熬，甚至形容她們的情況差不多等同於「生育機器」。



女星親述地獄級家規

王晶在片中不點名分享了一位曾嫁入豪門的女演員的親身經歷。該名女演員曾向他訴苦，指夫家的家規極度森嚴。她每天必須在晚上8時前回家，否則便會遭到婆婆的臉色對待。此外，她的私人生活毫無私隱可言，無論是去向、交友狀況，還是日常花費和購物，夫家都必須瞭如指掌。

嫁入豪門等同「生育機器」？（片段截圖）

每日行程被操控終致心死離婚

該名女演員的日常作息完全被夫家控制，幾乎沒有自己選擇的權利。王晶引述其日程指出，她每天上午起床後便在家中打扮；下午需陪同婆婆外出吃飯及炒股票；傍晚5時回家；待丈夫下班回家後便是夫妻生活。若丈夫需要飛往歐洲洽談生意，她亦必須隨行充當社交「門面」，期間連換穿哪套名牌服飾、佩戴何種名貴珠寶，皆由丈夫全盤主導與嚴格監控。王晶補充，該夫家在香港甚至不算是極大的家族，但規矩已如此苛刻，最終該名女星因為覺得太累而選擇了離婚。

地獄級家規。（片段截圖）

出身低微連入門資格都無

除了失去自由，王晶亦指出90年代前嫁入豪門的女性面臨巨大的生育壓力，尤其是「必須生男丁」。他坦言若未能誕下兒子，女方在家族中的日子將會非常難過。另外，他提到部分豪門家族因為嫌棄女方背景太低或害怕被人說閒話，寧願給予大筆金錢，也不允許女方正式入門。在這些情況下，女方即使生下多個兒子也無濟於事，只能維持「女朋友」的身分，孩子歸男家，女方則獲得金錢作補償。

出身低微只配做「收錢女友」。（片段截圖）

王晶是次大爆豪門內幕，揭露了表面風光背後的種種辛酸與嚴苛家規。影片曝光後，隨即引起網上熱議，不少網民對該名女星的遭遇感到嘩然，同時亦紛紛根據線索，競猜這位曾向王晶訴苦、最終選擇離婚的女演員到底是誰。