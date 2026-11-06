洪朝豐自揭5段同性情史感恩前妻伴餘生　近年潛心禪修

洪朝豐曾在90年代憑藉磁性迷人嗓音與辛辣獨特訪問風格風靡全港，昔日曾長年穩坐香港最受歡迎DJ寶座，亦曾橫跨電視圈主持《香港早晨》及亞視《晨早直播室》，並參演過多部膾炙人口的經典劇集。然而其後半生飽經狂躁抑鬱症折磨、曾四度被約束於精神病房，2017年更遭逢舌癌與淋巴癌雙重夾擊，切除三分之二舌頭與24顆淋巴核，令發聲與進食機能大受重創。歷盡生死劫難後，即將迎來67歲的他近年潛心禪修，日前罕有於社交平台發表長文《我5次死去的愛情》，赤裸剖白半生情感滄桑。

洪朝豐在社交平台發文追憶半生。（FB@洪朝豐）

洪朝豐赴泰國出家的照片（FB@洪朝豐）

洪朝豐曾是著名電台DJ及主持。（洪朝豐Facebook）

洪朝豐曾參與戲劇拍攝。（洪朝豐facebook）

精神疾患束縛加身、舌癌切舌兩度闖鬼門關

回顧昔日光輝歲月，洪朝豐的生命軌跡可謂跌宕起伏。除了承受精神疾患帶來的折磨與非議，他在2017年57歲之齡面臨生死大關，舌癌手術令他舌頭僅餘三分之一，聲音不再如昔日清脆，一度只能依賴流質食物維持生命，更曾萌生過自尋短見的絕望念頭。但頑強的求生意志讓他最終走出陰霾，近年更將多年聲樂造詣與禪修融會貫通，自設工作室開班教授發聲、用聲及打坐法門，在寧靜吐納間尋回內心平和。他在文中感觸寫道，即將踏入67歲，回想60歲那年毅然向外界公開出櫃，坦承自18歲起初嘗同性情緣，「惶恐了半個世紀，我終於可以活在光天化日底下，這種感覺真好。」

赤裸梳理五段同性情緣

在深情剖白的長文中，洪朝豐逐一回顧了1988年結束異性婚姻後、足跡遍及全球的5段同性戀情，將聚散如萍的執念化作筆墨。1991年在紐約邂逅電影宣傳人員，短短3個月的短暫異地戀讓他體悟生老病死的定數。1995年與台北舞蹈團總監因京劇牽引，舞台上合演《白蛇傳》的生死契闊，戲外半年便分道揚鑣。翌年在新疆遇上清秀的前台經理，展開長達12年的深厚情絲，卻因自己三次精神出軌深懷歉疚，最終覆水難收。2009年盲目愛上烏魯木齊的維族殘障青年，換來的卻是連番算計與索財，一年便狼狽收場。直至2012年與一名馬來西亞華人擦出半載火花，這段緣分卻成為他人生最重要的轉捩點，引領他皈依佛門、先後四度出家修行，奠定了終身受用的禪心。

《我5次死去的愛情》五次戀情總結 戀情次序 發生年份與年齡 維持時間 戀愛對象 內容經歷 第一次 1991年（31歲） 3個月 紐約電影宣傳從業員 雙方維持遠距離戀愛，僅能靠長途電話與傳真傳情。洪朝豐飛往紐約卻遭對方刻意避開，戀情無疾而終。 第二次 1995年（35歲） 半年 台北舞蹈團藝術總監 兩人皆為熱愛梅派藝術的京劇票友，曾合演《鳳還巢》。分手後兩人仍需在《白蛇傳．斷橋》中分飾白蛇與小青。 第三次 1996年（36歲） 12年 新疆烏魯木齊酒店前台經理 絲路旅行時於酒店結識，回港後透過長途電話燃起激烈愛火。洪朝豐因出軌三次而辜負了對方，覆水難收，至今深感懊悔。 第四次 2009年（49歲） 1年 烏魯木齊維吾爾族殘障青年 男方需撐拐杖走路，但心機較重，善於利用計謀獲取物質（如皮草）。洪朝豐給予對方的安家費甚至超過自己當時的銀行存款，事後才知受騙吃虧。 第五次 2012年（52歲） 半年 馬來西亞檳城華人 男方為虔誠佛教徒，生活樸素且孝順母親，曾在洪朝豐家中暫住一個月。戀情雖短，卻促成作者日後4度出家、成為教授過兩千名學生的打坐老師。

前妻葉桂好義無反顧守護病榻9年

儘管半生在情海翻波，但在洪朝豐眼中，世上最珍貴深厚的羈絆，莫過於陪伴他走過鬼門關的前妻葉桂好。兩人早於大學同窗相識，於1983年結為連理並誕下愛兒洪葉，婚姻雖僅維持約5年便於1988年和平仳離，但彼此情誼早已昇華至至親境界。洪朝豐感性透露，當年在病榻上最無助、只能進食流質度日之際，2017年患舌癌手術後前妻義無反顧回來悉心照顧，無微不至相伴至今，毫無怨言，兩人如今更同住相依為命。他由衷盛讚兒子聰穎活潑是二人共同的驕傲，更感激上天賜予這段昇華的大愛：「我們的緣份，我引以為傲。我是天下間最幸福的一個。」

目前已維持單身13年的洪朝豐，生活重心早已脫離對浪漫愛情的依賴。他引述瞎子阿炳的二胡名曲《二泉映月》自況，形容自己正身處蒼茫底下的恬靜與從容，在平淡日常中自給自足，學會笑看落葉秋風與萬物榮枯。