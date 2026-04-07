洪朝豐近況曝光投入靜修打坐事業反應不似預期　曾患舌癌割脷保命

現年66歲的洪朝豐90年代於電台界紅極一時，當年與寶詠琴譜「姊弟戀」一度成為城中熱話，一句「我一隻手指捽死佢！」亦成為金句。洪朝豐在2017年確診患舌癌及淋巴癌，進行割脷手術後失去味覺，抗癌痊癒後生活低調，鮮有公開露面。近日洪朝豐積極更新社交平台，為即將與頌缽導師合辦的「打坐x頌缽音療」活動宣傳，似乎全情投入開展新事業。

洪朝豐曾是著名電台DJ及主持。（洪朝豐Facebook）

洪朝豐曾經以靚聲聞名。（洪朝豐Facebook）

洪朝豐有豐富靜修經驗

從洪朝豐分享的帖文所見，他列出豐富的靜修經驗，包括曾四度到泰國最大寺院法身寺短期出家，並跟隨一行禪師梅村及宗僧學習，在海內外教授逾2千名學生。而即將於下周五4月17日晚進行的打坐頌缽音療活動，收費為每位328元，活動標榜能助參加者改善失眠、舒緩痛症、減壓放鬆及平衡情緒。雖然洪朝豐積極出Post宣傳，但活動反應不似預期。

從洪朝豐分享的帖文所見，他列出豐富的靜修經驗，包括曾四度到泰國最大寺院法身寺短期出家，並跟隨一行禪師梅村及宗僧學習，在海內外教授逾2千名學生。（threads/@hungchiufung）

打坐頌缽音療活動即將於下周五4月17日晚進行，收費為每位328元。（threads/@hungchiufung）

不過活動反應不似預期。（threads/@hungchiufung）

洪朝豐積極宣傳。（threads/@hungchiufung）

洪朝豐自爆曾患狂躁症 3個月內賠光身家

洪朝豐去年在社交平台有感而發回顧自己大半生，包括39歲第一次狂躁症發作，更在3個月內賠光身家。當時他分享閱讀《Dying to be me》後，令他回想大半生重提與寶詠琴分手：「我今年65歲。曾經厭世。狂躁症第一次於39歲爆發，幾佰萬終生積蓄拿來做生意，3個月賠精光。當時正跟女朋友鬧分手，由於言語激烈，給社會帶來大炸彈。6年後，因為不聴醫生吩咐，私自停藥，結果精神紊亂，進了醫院精神病房。」

洪朝豐2017年確診患舌癌及淋巴癌，又先後患狂躁症焦慮症。（洪朝豐Facebook）

曾患舌癌割2/3脷保命

經歷狂躁症後，洪朝豐於2017年發現患上舌癌及淋巴癌，要切除2/3舌頭，以及割走24粒淋巴核保命，令其聲音受損，進食時亦失去味覺。抗癌痊癒後，洪朝豐近年接觸靜修打坐，透過打坐使內心變得輕鬆，還開設工作室，教導聲樂、用聲和打坐三種課程，生活過得簡單充實。

經歷狂躁症後，洪朝豐於2017年發現患上舌癌及淋巴癌，要切除2/3舌頭。（threads@hungchiufung）

洪朝豐7年前患癌需切除舌頭保命。（threads@hungchiufung）