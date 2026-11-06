宣萱分享健康餐單惟夜瞓戒唔甩　爆古天樂用餐秘密︰有人負責夾餸

宣萱今日（6/11）出席健康產品宣傳活動，以一口流利的英式英語，即場教大家讀出產品所包含的元素，其中一個包含「Bifidobacterium」（雙歧桿菌屬，長達15個字母）等專業詞彙的複合名詞「Bifidobacterium Co-Culture」，一樣難唔到宣萱，完美展示正確發音，獲得全場尖叫和掌聲。問到宣萱的飲食習慣，她現已改食原生食物，不食加工產品，對份量亦有一定堅持。此外，她又爆老闆古天樂的一個用餐小秘密，就是要有人負責夾餸︰「佢成日掛住講嘢唔食嘢，要夾畀佢佢先會食，隻碟無嘢就唔食，所以坐佢隔籬就負責夾嘢。」

問到宣萱的飲食習慣，她現已改食原生食物，不食加工產品，對份量亦有一定堅持。(許育民 攝)

宣萱親授100g減肥餐單！

宣萱現時會堅持均衡飲食，除了要出外見朋友用餐，否則在家都會食得清淡，份量亦有限制。「每餐都是100g肉、雞豬牛都得，然後100g菜、100g飯，姐姐會幫我磅晒。如果真係要減肥，就唔食飯，改為150g肉加150g菜。」而每日亦限定只食早餐及一個主餐，早餐亦相對豐富。

宣萱笑指古天樂只飲水同抖氣！她又爆跟古生出去應酬，要有人負責夾餸。（資料圖片）

笑老闆古天樂只飲水同抖氣

這個接近一日一餐的食法，跟古天樂的非常相似，但宣萱就笑指對方只飲水同抖氣！她又爆跟古生出去應酬，要有人負責夾餸。「因為多數跟人食飯聚會，對方會不時請教佢，佢就成日掛住講嘢唔食嘢，要夾畀佢佢先會食，隻碟無嘢就唔食，所以坐佢隔籬嘅就要負責夾嘢畀佢。而我通常坐附近都係負責食。」

雖然現在堅持健康飲食，但宣萱惟獨有個壞習慣改不掉，就是夜瞓。（許育民 攝）

雖然現在堅持健康飲食，但宣萱惟獨有個壞習慣改不掉，就是夜瞓。「我係唔需要瞓太多，可能因為鍾意工作，去到現場就會醒晒。每日午夜12點就好精神，尋晚都4點先瞓，尤其知道第日要工作，唔係緊張，係會諗下聽日嘅工作內容，要講啲乜。否則平時瞓5個鐘OK，之前試過瞓8個鐘，反而被人話個樣好攰，瞓5個鐘反而好精神。」