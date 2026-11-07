周秀娜昔日出道逆天神顏無可複製　滿瀉骨膠原性感曲線無人能及

現年41歲的周秀娜（Chrissie）近年專注轉戰影壇，憑實力演技屢獲金像獎最佳女主角提名，成功由「𡃁模鼻祖」蛻變為實力派女星。然而，她近年日漸消瘦的身材一直成為外界焦點。近日娜姐出席新戲《第四幕》首映宣傳時，再度被網民捕獲，身穿一襲黑色露肩長裙的她身形極度單薄，更驚現「眼窩凹陷」與雙眼微凸，引來大批網民憂心其健康出問題，驚呼狀態大不如前。不少網民翻出周秀娜當年的舊照與寫真片段，紛紛感嘆昔日的周秀娜顏值與身材皆堪稱「寫真界天花板」，在無濾鏡、無過度修圖的年代，生圖已足夠震撼全城。

41歲周秀娜暴瘦身材再跌watt。（小紅書）

昔日出道逆天神顏。（網上圖片）

野生混血感無可複製。（網上圖片）

將少女的純真無邪與骨子裏的嫵媚展現得淋漓盡致。（網上圖片）

周秀娜。（網上圖片）

塞班島寫真引發全港海嘯 野生混血感無可複製

回顧2009年，年僅24歲的周秀娜推出個人首本寫真集《Kissy Chrissie》，旋即在全港掀起現象級風暴。當年的周秀娜正值顏值全盛期，五官輪廓立體深邃、自帶野生混血感，標誌性的微厚豐唇配上一雙靈動大眼，滿臉膠原蛋白甜美中帶著不馴的野性。當年她在塞班島陽光下一身均勻的小麥膚色，加上32D傲人上圍與緊緻線條，充滿活力與野性美，徹底打破了當時香港主流「過份纖弱」的審美標準。寫真集中「滴牙膏」、「食雪糕」等鏡頭毫不扭捏造作，將少女的純真無邪與骨子裏的嫵媚展現得淋漓盡致，引爆全城搶購潮、寫真狂賣逾兩萬本。

周秀娜於2009年推出處女寫真《Kissy Chrissie》，大賣性感天然美態。（寫真圖片）

除了寫真經典，周秀娜隨後在《熱浪球愛戰》及《西遊·降魔篇》等作品中展現的活力與性感，同樣烙印在無數影迷心中。當時無論是出席活動的生圖還是大銀幕特寫，她的美都充滿飽滿的生命力與自信氣場，被公認為純天然「神級美貌」。

昔日在《西遊·降魔篇》中性感曲線無人能及。（FB@Chrissie Chau 周秀娜）