吳千語文詠珊現身百億名媛圈聚會　同框慶生嫁得好不如活得精彩

近年不少女星相繼嫁入豪門過著富貴生活，其中吳千語（Karena）、文詠珊（Janice Man）以及馬來西亞富商陳志遠愛女陳雪鈴（Chryseis），更因背景相近、身家豐厚而成為城中焦點。日前，這幾位「人生勝利組」的豪門闊太與名媛同框聚會，引來大批網民熱議。

吳千語、文詠珊與大馬千金陳雪鈴齊聚，名媛人妻同框貴氣盡現。（IG截圖）

百億闊太閨密團同框 桌前擺滿精緻蛋糕預祝旅程

馬來西亞成功集團千金陳雪鈴（Chryseis Tan）日前在社交平台Instagram限時動態分享多張聚會合照。相中可見，現年同為豪門人妻的吳千語與文詠珊齊齊現身，與同場好友盛裝同框。席間桌上放有至少四款精心設計的生日蛋糕，眾人笑容燦爛，氛圍相當歡樂溫馨。陳雪鈴更在照片上寫道「Before the next trip!」，透露這場名媛聚會似乎是出發旅行前的餞行與慶生派對。

桌前排開四款精緻蛋糕，眾人為壽星吹蠟燭慶祝，笑容滿瀉。（IG截圖）

圈中兩大女神私下感情極好 同為公屋出身齊齊嫁入豪門做上流闊太

嫁得好不如活得精彩 名媛圈同溫層貴氣十足

吳千語去年底與「百億富三代」施伯雄（Brian）正式完婚，愛情事業兩得意；而文詠珊早於2019年便嫁給身家豐厚、家族背景顯赫的金融才俊吳啟楠（Carl），婚後人氣和品味依然居高不下；至於陳雪鈴身為身家百億的大馬名媛，丈夫同為富商，生活奢華。三人如今聚首，同框畫面被網民大讚氣質超卓，盡展闊太的優雅與富足。

二人私下感情極好！（小紅書照片）

不少共同朋友！（小紅書照片）