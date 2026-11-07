傅嘉莉宣布獲寶石學學士學位兩科奪A　大曬畢業證書期待戴四方帽

現年41歲的傅嘉莉（Kelly）近年除了忙於幕前工作之外，亦積極重返校園進修珠寶與寶石學。平日半工讀堅持進修的傅嘉莉，日前於社交平台大曬畢業證書，正式宣布完成學士學位課程，獲頒「寶石及珠寶學應用理學士學位」，更透露有兩科奪A，興奮預告即將戴四方帽！

傅嘉莉有份演出台慶劇《玫瑰戰爭》。（IG@kelly.fuu）

除了忙於幕前工作之外，亦積極重返校園進修珠寶與寶石學。（IG@kelly.fuu）

大曬長腿！（IG@kelly.fuu）

半工讀進修。（IG@kelly.fuu）

傅嘉莉大曬畢業證書 修畢「寶石及珠寶學應用理學士」兩科奪A

傅嘉莉在社交平台公布喜訊：「2026年11月係我人生其中一個值得紀念嘅月份，除了有份參演台慶劇《玫瑰戰爭》播出，我亦收到人生第一個degree畢業證書，當中感恩2科得到A🥹心裏真係好感動和激動。我仲記得將最後一份功課交出嘅時候，內心有一種難以言語嘅感動，過程不易，但一切都係值得。感謝學習過程的每位導師和教授嘅鼓勵同教導，期待1125戴上我人生第一個四方帽。」

傅嘉莉大曬畢業證書。（IG@kelly.fuu）

傅嘉莉大曬畢業證書。（IG@kelly.fuu）

恭喜恭喜！（IG@kelly.fuu）

恭喜恭喜！（IG@kelly.fuu）

傅嘉莉近年半工讀積極進修 奪人生首個學術獎學金大受鼓舞

相中所見，傅嘉莉手捧由香港都會大學頒發的畢業證書，對着鏡頭舉V兼鬼馬嘟嘴，難掩興奮！近年傅嘉莉一邊拍劇，一邊堅持上堂，不時曬出在實驗室鑑定寶石、深夜埋頭苦讀的照片，足見背後付出了無數心血，今年6月她曾自爆獲得人生首個學術上的獎學金，令她大受鼓舞，如今終於畢業晉升「學士」之列，網民都紛紛留言大讚她極具毅力，相當叻女！

深夜埋頭苦讀。（IG@kelly.fuu）

深夜埋頭苦讀。（IG@kelly.fuu）

實驗室鑑定。（IG@kelly.fuu）

叻女！（IG@kelly.fuu）

獲獎學金。（IG@kelly.fuu）