李家誠徐子淇合體參觀大學實驗室　挽手合照大曬豪門夫妻默契

「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚後，育有兩子兩女，多年來專心相夫教子，生活低調，甚少公開露面。日前李家誠伉儷特別親臨香港恒生大學，參觀以其命名的「李家誠創新實驗室（Martin Ka Shing Lee Innovation Lab）」，兩公婆夫唱婦隨，十分恩愛。

李家誠與太太徐子淇。（IG@cathy_chui_official）

徐子淇道出中環海濱地盤220米藝術長廊的構思由來。（恒基提供圖片）

徐子淇短裙套裝大騷修長美腿 甜挽老公李家誠展現豪門夫妻默契

李家誠博士早前透過李兆基基金慷慨捐贈2,000萬港元，全力資助香港恒生大學興建嶄新的「創意人文館」，以實際行動支持本地青年多元創新。該實驗室配置了先進的虛擬製作與大型LED虛擬背幕等前沿數碼設備，旨在著力培養年輕一代「用數碼說故事（Digital Storytelling）」的跨領域技能。相中所見，身為恒基兆業地產集團主席的李家誠身穿深色西裝、戴上黑框眼鏡，盡顯商界領袖的沉穩儒雅，而徐子淇則身穿灰色短版休閒外套襯迷你短裙，大騷白滑纖細美腿，身形苗條勻稱，少女感十足！兩人在大型LED虛擬背幕前留影，徐子淇小鳥依人般親暱挽着老公李家誠的手臂，兩人甜蜜如初，羨煞旁人。

李家誠伉儷特別親臨香港恒生大學，參觀以其命名的「李家誠創新實驗室（Martin Ka Shing Lee Innovation Lab）」。（IG@hsuhk_official）

恩愛現身。（IG@hsuhk_official）

「千億新抱」徐子淇（Cathy）。（恒基提供圖片）

徐子淇捧場雞蛋仔。（IG@chef.saito）

徐子淇婚後為家族事業出力 與老公李家誠恩愛出席活動

現年43歲的徐子淇與李家誠結婚多年，育有兩子兩女，家庭生活幸福美滿。身為千億豪門新抱的徐子淇，婚後將重心轉投於慈善界，並為家族事業盡一分力。早前恒基地產旗下備受矚目的中環新海濱地標項目「Central Yards」宣布，迎來英國傳奇時裝設計大師、前Dior及Fendi男裝總監Kim Jones開設同名品牌的全球首間實體零售旗艦店，李家誠與太太徐子淇一起現身發布活動，親自為項目站台助陣，與大師同框交流！

恒基地產旗下備受矚目的中環新海濱地標項目「Central Yards」宣布，迎來英國傳奇時裝設計大師、前Dior及Fendi男裝總監Kim Jones開設同名品牌的全球首間實體零售旗艦店。（IG@cathy_chui_official）

李家誠與太太徐子淇一起現身發布活動。（IG@cathy_chui_official）