何麥相戀33年女友首開腔　爆未註冊結婚驚人內幕：Mark曾重婚

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）早前離世，其女兒何慈茵（Charlene）指控Mark的女友Christie一直以「老婆」自居，但其實兩人並無註冊結婚。面對何慈茵的指控，Christie接受《香港01》獨家電話訪問時，首度公開揭露兩人相戀33年卻一直「不婚」的驚人內幕！原來一切皆因Mark早年在英國有一段未完結的婚姻，而這段複雜的感情關係，更牽涉到Mark的「重婚」經歷。提起亡夫，Christie數度哽咽，坦言名份對她來說根本不重要。

何麥與Christie相戀33年。（facebook@christie hung）

（facebook@Mark Houghton）

早已是同居關係，Christie透露男方曾重婚，自己不求名份。（facebook@christie hung）

何麥與女友Christie及女兒何慈茵曾一齊慶生。（facebook@christie hung）

爆Mark早年重婚 英國元配一直未離婚

面對被指「無名無份」，Christie在訪問中大方承認自己確實沒有與Mark註冊，但背後的原因卻令人震驚：「坦白咁講，我係冇結婚，但我又有擺酒。點解我冇結婚呢？我唔怕同你講，我老公21歲嗰陣，喺英國已經結咗婚，有一個仔。」

Christie更爆出Mark來港後的「重婚」經歷：「大約27、8歲嚟香港做嘢嘅時候，佢再結過兩次婚，其實係重婚嘅！」她表示自己與Mark拍拖一年多後才得知對方曾結婚，一度提出分手：「佢親口同我講，第二個結婚係因為有咗，對方逼佢結，如果唔結婚老竇就打死佢，話等小朋友出世後先離婚。我話如果係咁，唔關我事嘅話，OK我可以接受。」約兩年前，Mark的兒子在英國結婚，何慈茵亦陪父到當地出席婚宴，但當時疑發生不愉快事件，後來英國方面寄來正式離婚判決文件，Mark才正式回復「自由身」。

何麥和何慈茵年前曾赴英出席兒子婚禮。（facebook@Mark Houghton）

何慈茵透露自己有一個同父異母哥哥。（facebook@Mark Houghton）

何麥年前曾赴英出席兒子婚宴。（facebook@Mark Houghton）

不忍逼迫元配 寧願放棄名份

為何相戀33年都不要求一紙婚書？Christie哽咽道出箇中辛酸：「我知道佢第一同第二個老婆係識嘅，我唔可以好似佢第二任太太咁，知道人哋有老婆都要搞散人哋，搞到人哋精神病要食藥。我點樣於心何忍，逼人哋第一個要快快離婚？我做唔出！所以我冇結婚。加埋我覺得我哋兩個人一齊，相愛真愛就夠啦，有一張紙算得啲乜？冇意義㗎！我又唔係要分佢啲乜。」

Christie從商反駁貪錢指控

對於何慈茵爆父擁有一架車及一隻遊艇，被質疑貪圖Mark的財產，Christie霸氣反擊：「我有做嘢㗎，我唔係貪佢啲錢，我係自己打工嘅！我之前係做供應商，做龍蝦供應嚟香港市場。架車我拎錢出嚟買，架遊艇十二萬都係我拎錢出嚟買，有收據，喺西貢買有人證。」

她更指何慈茵聲稱曾在經濟上支持Mark的說法：「我坦白同你講，我老公只係收過佢兩次錢，兩個月，每個月一萬蚊！第三個月，佢同佢爹哋講，『爹哋啊，呢啲錢其實唔係我畀你嘅，係媽咪畀嘅。』跟住我老公即刻話：『你唔使畀啦，我唔要！』所以就只係畀咗兩個月。」 Christie的連番反擊，令這場爭議更加撲朔迷離。