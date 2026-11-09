王晶爆曾見明星出入逾20人包圍排場誇張　大讚影帝貼地請劇組食餅

導演王晶近日在一個訪問中，分享對香港明星傳統上沒有「大排場」的看法。他指出，許多香港明星在年輕時都經歷過貧窮，捱過苦日子，因此生活習慣與一般平民無異，亦明白怎樣才能過得舒服。他在訪問中特別以周潤發（發哥）作為例子，分享對方的貼地生活日常。



周潤發親自打理別墅園藝

王晶透露，周潤發雖然在九龍塘擁有一棟別墅，但會親自照顧園藝，自己搬動花盆等植物。在日常生活方面，周潤發喜歡與太太出外到九龍城買菜，平時亦經常去跑步，以及乘搭巴士和港鐵等公共交通工具，生活非常平民化。

王晶指後生比較窮，成名後不會太誇張。（片段截圖）

周潤發真係好平民化。（小紅書@何腦斯）

周潤發早前被網民偶遇前往一家燒味店買叉燒。（小紅書截圖）

買罕見西餅與劇組分享

除了生活貼地，王晶亦提到周潤發在片場的親民作風。他表示周潤發特別喜歡光顧幾十年的老字號餅店及燒臘店。在拍戲期間，周潤發經常會購買幾大盒市面難以尋找的老字號西餅和蛋糕請客。王晶指，周潤發不喜歡獨自進食，而是會買足夠幾十人份量的食物到片場，與大家一起分享他喜歡的口味，令劇組人員都非常高興。

發哥請劇組食西餅。（片段截圖）

王晶見明星出入逾20人包圍排場誇張

訪問末段，被問及見過最誇張的排場時，王晶憶述有次獨自到保利劇院參加頒獎禮，因未有帶同助理而找不到座位，加上部分化妝間大門關閉不准進入。期間，他目擊有二十多人猶如「旋風」般圍著一個人進入房間，隨後又以同樣陣勢離開。王晶表示，由於該明星被二十多人重重包圍，他由始至終都無法看清中間的人是誰。

王晶指香港明星通常不會有大排場。（片段截圖）