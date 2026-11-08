佘詩曼遭粉絲簽名筆戳中溫柔回應顯教養　一收藏卡引爆本尊好奇心

視后佘詩曼（阿佘）近年事業再登巔峰，去年憑劇集《新聞女王2》中「Man姐」一角再奪TVB「最佳女主角」，成為首位「四屆視后」。除了演技獲得認同，阿佘更是公認錫粉絲，日前她到啟德體育園出席活動後，引來大批熱情粉絲夾道等候。當日身穿一襲火辣亮眼的鮮紅色吊帶露肩上衣配短裙現身的阿佘，狀態極好，膚質緊緻、身材苗條，驚艷全場。而面對粉絲重重包圍，她不僅現出極親民的一面，其超高EQ的應對舉動更獲網民盛讚。

佘詩曼年初在TVB頒獎禮上，憑《新聞女王2》中「Man姐」一角，第四度奪「最佳女主角」。（胡凱欣 攝）

佘詩曼日前一身紅噹噹打扮現身啟德。（小紅書截圖）

阿佘不但演技好，還非常寵粉。（小紅書截圖）

被簽名筆誤劃秒回「唔緊要」 散視后級氣度

近日，有網民在社交平台激動分享道：「第一次見阿佘並得到面簽！旁邊的工作人員逗我說要高價收，我是捨不得出的，當然還有更珍貴的5編可惜炒太貴了。」從博主的短片可見，現場有不少粉絲手持照片及各款應援物蜂擁而上，希望得到阿佘簽名。雖然剛完成工作，但阿佘神態輕鬆、全程面帶笑容，面對四周伸過來的紙筆，阿佘幾乎來者不拒，耐心逐一接過並低頭細心簽名，務求盡量滿足每位到場支持的粉絲。

佘詩曼被粉絲的簽名筆戳中，但她不但不介意，還自己擦走手上的墨水。（小紅書截圖）

阿佘擦走墨水後繼續為粉絲簽名，更被其中一位粉絲的簽名卡引起好奇心。（小紅書截圖）

期間現場人多擠迫，在混亂之中，有粉絲不慎將簽名筆的筆尖戳到了阿佘的手上，該粉絲連聲道：「係咪啲墨『hi』（碰）到妳啊？」然而阿佘完全沒半點不悅，反而溫柔地安慰粉絲說：「唔緊要！」，隨後只是自己默默擦掉手上的墨漬，並繼續投入簽名，展現出視后的超強氣度和修養。

粉絲介紹這張卡是出自TVB的。（小紅書截圖）

該粉絲向大家展示該收藏卡，原來是阿佘在《使徒行者》裡面的「釘姐」造型。（小紅書截圖）

粉絲出動「TVB收藏卡」 阿佘大感好奇直呼：未見過

除了脾氣好，阿佘與粉絲之間的互動亦如朋友般逗趣。現場有鐵粉拿出自己珍藏已久的相卡片給阿佘簽名，立刻勾起阿佘的強烈好奇心。阿佘接過相卡後忍不住反覆端詳，更睜大眼睛驚喜地問道：「哇，呢張嘢咁得意？我未見過嘅！」粉絲隨即解釋道：「TVB㗎，TVB出㗎，總共得十張㗎咋！」

佘詩曼忍不住向身旁的經理人展示。（小紅書截圖）

經理人還用電話拍下來。（小紅書截圖）

聽到該卡極其珍貴，阿佘示意經理人用電話拍下來，經理人亦忍不住開玩笑打趣道：「你（粉絲）炒返嚟㗎？」粉絲直言這張卡確實是花費高價收購：「係呀，要收返嚟，炒得好貴㗎。」阿佘經理人接著追問：「幾錢啊？」聽到粉絲說：「幾百蚊。」經理人便笑著起哄：「賣畀我啦。」粉絲秒拒絕直呼：「唔捨得啊！」阿佘聽後笑得合不攏嘴，雙方你一言我一語，互動搞笑又溫馨。阿佘貴為頂流視后卻完全零架子，與粉絲打成一片，親切感滿瀉，難怪入行多年人氣依然居高不下。

連阿佘自己都未見過這張卡。（小紅書截圖）

阿佘聽到粉絲咁錫自己，笑到合不攏嘴。（小紅書截圖）

不少網民看完視頻後，除了盛讚阿佘的涵養與人品，更被她的絕佳生圖狀態徹底折服，紛紛留言狂讚：「凍齡女神」、「50歲咁嘅狀態已經超級頂尖了」、「真係好識保養，30歲人都未必比得上她」、「阿佘近影都仲咁打得，不愧係視后」、「狀態真係好fit啊」、「親和力超讚」、「太正點」。