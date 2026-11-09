玫瑰戰爭劇透｜楊茜堯化身復仇女王登場　陳自瑤被迷姦因這人落藥

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》即將接替《璀璨之城》於今晚（11月9日）正式播出，由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明及陳展鵬等視帝視后級人馬聯手主演，陣容鼎盛。劇集改編自編劇吳沚默的小說《維多利亞的派對》，以一宗驚悚的影后自殺案揭開序幕，透視娛樂圈繁華背後的資本角力與人性陰暗面。

楊茜堯化身復仇女王登場。(影片截圖)

神秘信件牽出離奇命案 楊茜堯強勢回歸設復仇局

七年前，曾在娛樂圈叱咤一時的姊妹團成員關子盈（陳自瑤飾）被判定自殺身亡。七年後，昔日姊妹紛紛收到寫着「我知道你做過甚麼」的神秘信件，頓時驚惶失措。原來陳自瑤之死另有內情，當年在場的每個人都牽涉其中。陳自瑤生前閨密夏無雙（楊茜堯飾）帶着陳自瑤的日記強勢復出，以法國片廠代表身分，聯同娛樂圈大亨陳雲生（陳豪飾）開拍新戲《玫瑰》。她藉拍戲設下復仇局，逼當年有份害死陳自瑤的好姊妹現身，一場腥風血雨的娛樂圈復仇戰隨即展開！

原來陳自瑤之死另有內情。(影片截圖)

絕密日記揭跳海真相 誓為亡友討回公道

劇集一開始陳自瑤已經跳海「失蹤」7年，至於她為何要跳海，一切都要由她當年本是全世界最幸運的人，但接連的不幸令到她最後走上絕路。楊茜堯無意間得到陳自瑤留下的絕密日記，驚悉閨密原來當年並非輕生，而是背後埋著藏悲慘的黑幕。楊茜堯為了追查真相，以片廠代表身份高調回歸娛樂圈，為亡友討回公道。

絕密日記揭陳自瑤跳海真相。(影片截圖)

女星上位手段極卑劣 驚爆迷姦水設局陪客潛規則

楊茜堯在追查真相時與陳自瑤當年的好姊妹黎綺雲（林夏薇 飾）、藍鳳儀（姚子羚 飾）、梁菲雅（傅嘉莉 飾）及林安安（鄺潔楹 飾）相遇，並答應擔任由她們四人主持的熱門綜藝節目嘉賓。她深信陳自瑤被逼上絕路與四女脫不了關係，娛樂圈黑幕亦接連曝光。林夏薇被揭當年藉道具槍意外上位，其後在片場遭重創，女主角之位被楊茜堯奪去。金牌經理人姚子羚與名媛鄺潔楹亦被揭曾以迷姦水設局出賣陳自瑤，逼她陪客，徹底撕開名利場背後的醜陋面具。

女星上位手段極卑劣。(影片截圖)

驚爆迷姦水設局陪客潛規則。(影片截圖)

陳自瑤被迷姦。(影片截圖)

陳自瑤被迷姦。(影片截圖)

陳自瑤到底係失蹤定係自殺。(影片截圖)

呢幾個人都有份。(影片截圖)

呢幾個人都有份。(影片截圖)

呢幾個人都有份。(影片截圖)