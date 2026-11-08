甘比罕吐心聲嘆「怎麼樣才能回到以前」　惹網民關心：現在不好嗎

甘比（陳凱韻）出生基層家庭，有一姊一妹，自自小父母離異。甘比預科畢業後曾於報館任職娛樂記者，月薪約1萬港元。甘比因工作關係認識了大劉（劉鑾雄），兩人於2016年入紙申請註冊結婚，搖身一變轉為擁有數百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比與大劉恩愛多年，兩人育有三個仔女，身為賢妻良母的她主力照顧家庭，相夫教子。一向以優雅冷靜形象示人的她近日罕有發文，惹來眾人關心。

大劉同太太甘比與名媛。（IG圖片）

富婆甘比亦有到場！（小紅書照片）

甘比送The Weeknd鈎織品。（IG@kimbeechan_official）

甘比騷靚相疑有心事

甘比近日於社交平台分享靚相，照片中甘比用手托住頭，打扮精緻，貴氣十足。不過甘比發文卻似乎心事重重，她寫道：「怎麼樣才能回到以前」。不少網民關心甘比道：「現在不好嗎」、「姐你犯愁嗎」、「為甚麼要回到以前呢？有錢比一切都好」、「姐，回去幹麼」。

甘比與大劉婚後一直恩愛非常，不但為大劉誕下兩女一子，更一躍成為華人置業（華置）的行政總裁兼執行董事，飛上枝頭從住公屋的娛樂記者晉身女富豪之列。躋身上流社會的甘比一直不忘回饋社會，經常做善事，以長女劉秀樺的名義開設社企餐廳「秀樺廚房」，向有需要人士派飯。甘比亦榮升商界女強人，大劉曾於2023年記者會激讚甘比讓他在藝術投資上賺得逾200億。

甘比騷靚相。（抖音@甘比）

甘比疑有心事。（抖音@甘比）

甘比帖文惹網民關心。（抖音@甘比）