玫瑰戰爭丨陳自瑤首集落藥迷姦被「賜死」　預告有大膽性感戲份

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》今日（8日）劇中演員，包括楊茜堯、馬國明、陳展鵬、傅嘉莉、陳自瑤、陳楨怡、陳星妤、趙璧渝，以電車巡遊繼續為劇集預熱。一行人在電車上落力宣傳劇集，沿途向市民打招呼。電車駛至銅鑼灣鬧市後，再向途人派發劇集紀念品及合照打卡，吸引過百市民圍觀，場面墟冚。

楊茜堯、馬國明、陳展鵬、傅嘉莉、陳自瑤、陳怡、陳星妤、趙壁渝，以電車巡遊，為《玫瑰戰爭》宣傳。（關穎賢 攝）

電車駛至銅鑼灣鬧市後，再向途人派發劇集紀念品及合照打卡。（關穎賢 攝）

陳自瑤被情況混亂嚇親

由於電車駛至銅鑼灣鬧市後，再向途人派發劇集紀念品及合照打卡，吸引大批市民圍觀，人多擠迫場面極為混亂，期間更有人發生爭執及推撞。接受訪問時，問到陳自瑤（Yoyo）可有被混亂情況嚇到，她笑言：「有少少，但都OK嘅，因為始終銅鑼灣係鬧市，我哋啲主角又咁吸引，一定會好多人，所以難免都會有少少碰撞，好快就冇事。」提到劇中兩人的關係，陳展鵬透露主要講述娛樂圈明爭暗鬥，而在劇中飾演富家子弟，自己則與傅嘉莉有感情線，但劇中所有發生的事都是圍繞Yoyo，更搞笑自言是配角。

現場吸引大批市民圍觀。（關穎賢 攝）

陳自瑤開劇就被「賜死」

問到開劇就被「賜死」是否很少戲份？Yoyo大賣關子：「其實第一集就有啲含糊，究竟係失蹤、自殺、陷害？究竟係咩呢，就帶出一個懸疑出嚟畀大家。其實每一集嘅中間都會有我嘅出現，可能有啲情節加大返其實究竟發生咗咩事，就會搵返個真相出嚟。」講到內地已率先播出劇集，Yoyo表示有留意網民討論，並因劇集獲得口碑及熱度持續高企而感到開心。提到陳自瑤角色首集被落藥迷姦，問到劇中可有大膽戲份，她笑言：「都有啲啦，劇情需要啫，但我哋呢套戲主要都係以劇情為主，即係人性。」更預告首集劇情非常精彩。

陳自瑤預告有大膽性感戲份。（關穎賢 攝）

陳展鵬指劇情必定吸引觀眾

陳展鵬指能夠與楊茜堯再合作，又能跟陳豪首次拍劇，所以很高興觀眾喜歡劇集：「內地都鍾意啲新嘅題材嘅，咁我哋香港其實都真係咁多年無拍過呢種題材，咁今次都係啦，咁啊所以佢哋係好鍾意呢啲，即係娛樂圈啊，或者緋聞啊，跟住我們去演繹返就更加入神啦係咪？咁所以佢哋都好鍾意好支持。」展鵬續指劇中情節貼地，例如落藥都有在新聞見看過，加上娛樂圈的勾心鬥角，相信必定能吸引到觀眾。