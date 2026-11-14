前新聞主播余浩宗轉行變富貴　瘋狂開箱CHANEL孖密友帶狗名店試衫

前TVB新聞主播余浩宗（Cyrus）2016年因為眼紅紅報新聞而見報，離巢後完全擺脫以往書生形象，突然留鬚兼狂操肌。近年他轉行做歐洲名牌代購生意，生活質素幾級跳，變得超級富貴！日前（8日），Cyrus開心拍片瘋狂開箱過萬美元的CHANEL新袋，平時又經常孖同性密友兼帶愛犬於名店試衫，盡顯VVIP的奢華氣派。

2016年，余浩宗因眼紅紅報新聞引起觀眾注意，他事後解畫指，眼紅只因工作進入倒數階段而感觸及感動。（TVB）

余浩宗操得一身健碩身型。（IG@cyrus_yuu）

開箱綠色鱷魚壓紋袋 豪晒15萬「機場包」

Cyrus在家中穿上CHANEL針織冷衫拍片開箱CHANEL新袋，影片畫面中打上細字「Chanel by Matthieu Blazy Unboxing Recent obsession」。他隨後發文寫道：「🪐Chanel Maxi Flap embossed croc Much needed #chanel #matthieublazy #thankyouangel #maxiflap」。據知這款綠色鱷魚壓紋小牛皮手袋，是Chanel 2026秋冬系列最新推出的Maxi Flap Bag（俗稱機場包），定價高達10,400美元（折合約81,120港元）。

其實他對這款袋情有獨鍾，早在今年3月，他已率先以約74,400港元購入CHANEL 26S系列黑色荔枝紋Maxi Flap Bag。單是這兩款同款不同色的手袋總值已超過15萬港元，行頭極度奢華。

余浩宗開箱CHANEL手袋。（IG@cyrus_yuu）

抱住愛犬一齊開箱。（IG@cyrus_yuu）

兩個袋約15萬港元。（IG@cyrus_yuu）

今年3月開箱另一款袋。（IG@cyrus_yuu）

孖密友外遊掃貨 帶愛犬踩入名牌店

Cyrus出入經常有同性密友相伴，全身上下動輒都是LV、GUCCI等頂級名牌衣著打扮。今年8月，他與密友外遊時，亦雙雙到CHANEL名店試衫掃貨，當時他已揹着另一款CHANEL手袋出巡，十分搶眼。此外，Cyrus更獲得名店的高級待遇。在7月時，他帶埋愛犬直接踩入CHANEL專門店盡情試衫，影片中更寫上「Shopping at Chanel with my poodle」，生活極之富貴寫意。

去名店試衫。（IG@cyrus_yuu）

帶埋愛犬。（IG@cyrus_yuu）

跟同性密友形影不離。（IG@cyrus_yuu）

一齊試衫，愛犬周圍走。（IG@cyrus_yuu）

外遊都係行名店。（IG@cyrus_yuu）

又有戰利品。（IG@cyrus_yuu）

潮人打扮。（IG@cyrus_yuu）

Threads寸爆旅遊達人：得閒上嚟借袋影相

除了富貴生活備受注目，Cyrus早前在Threads上疑發炮寸爆有「旅遊達人」之稱的Jerry.C（謝利）。他不點名嘲諷對方「扮坐business class去prove自己」十分可悲，透露對方曾無端傳WhatsApp攻擊他，Cyrus當時神回：「你心地都幾差㗎喎」。他怒斥對方存在感「靠消費人哋過活」，並霸氣狂寸：「Btw, 我舖頭長期好多名牌袋，得閒上嚟借俾你影吓相。」其後他再公開單打兼狙擊對方YouTube只有1K Views，新仇舊恨一齊計。

余浩宗經營歐洲名牌代購生意。（IG@kopaluxhk）

Jerry.C謝利有「旅遊達人」稱號。（IG@jerryctravel）

其實余浩宗之前已試過開名寸Jerry.C疑似買views。（IG@cyrus_yuu）