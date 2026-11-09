張繼聰夫婦撐枱腳被捕獲親民合照　謝安琪聞一事掩嘴笑：真係嘅？

張繼聰和太太謝安琪（Kay）向來是圈中的模範夫妻，兩人結婚多年依然恩愛如初，縱使育有一子一女，仍不時享受二人世界高調放閃。日前，有網民在社交平台上載合照，透露在餐廳吃飯時偶遇這對星級夫婦，兩人私下打扮低調卻星味不減，更展現極高親和力，引起網民熱議。

謝安琪（Kay）與老公張繼聰婚後育有大仔張瞻細女張靖，一家四口感情要好。（IG@kaytse）

謝安琪張繼聰結婚多年一直恩愛。（IG@Kaytse）

兩人經常二人世界放閃。（IG@Kaytse）

灣仔餐廳拍拖放閃 網民大讚超Nice無架子

從網民分享的相片可見，當日兩人現身一間餐廳。張繼聰戴著茶色太陽眼鏡，身穿深色牛仔褸配皮帶扣，展現一貫型男風格；身旁的謝安琪則以一襲米黃色針織短袖上衣配同色系休閒長褲示人，身型纖瘦；她放下啡色微曲長髮，皮膚緊緻、狀態大勇，少女感滿滿。 博主在帖文中興奮表示：「在公司忙完後，走到樓下吃飯，偶遇謝安琪和張繼聰撐枱腳，太幸運了，很NICE！」博主透露當他上前禮貌詢問二人能否合照時，張繼聰與謝安琪爽快答應，沒有任何明星架子。

網民偶遇張繼聰和謝安琪撐枱腳，大讚二人親民。（小紅書圖片）

網民自爆太太係鐵粉 Kay掩嘴甜笑回覆

合照期間更發生了一段搞笑又溫馨的小插曲。博主透露自己忍不住代太太向謝安琪告白：「和Kay說我老婆超喜歡你㗎，每次去唱K都要點你那首《年度之歌》！」謝安琪聽到後隨即笑逐顏開，更是又驚又喜地用手掩嘴笑言：「真係嘅？」表現非常親切可愛，完全沒有天后的距離感。 不少網民看過貼文後紛紛留言表示羨慕，大讚張繼聰與謝安琪既恩愛又貼地。

網民分享偶遇張繼聰夫婦過程。（小紅書截圖）

夫妻曾同患情緒病幽默面對

謝安琪與張繼聰如今一家四口居住於大埔4千呎豪宅獨立屋，幸福美滿，但兩人的婚姻之路過去其實經歷過不少風浪。他們早前接受陳志雲主持的雷霆881商業電台節目《又係時候同一天講再見》專訪，回想起入行初期，張繼聰因事業成就與太太謝安琪有落差，常被外界冷嘲熱諷為「廢柴老公」或「軟飯王」，令他情緒長期崩潰。張繼聰亦透露，最初他甚至不敢讓太太知道自己需要服藥，沒想到兩人竟是「同病相憐」。謝安琪在訪問中憶述，兩人都患上情緒病，在家中甚至會開玩笑說：「大家開餐嚕！」這段日子成為了他們人生中最黑暗的考驗。

謝安琪和張繼聰兩夫妻多年來歷盡風浪，但感情不變。(IG@kaytse)

除了外界的冷言冷語，更令人心寒的是來自朋友的背叛。張繼聰曾在《香港01》「由零說起」專訪中，大爆也曾經歷有朋友背著他向謝安琪講他壞話，「質疑我是不是一個很好的老公？普羅大眾講不覺一回事，身邊人會講這些說話，我都會有一種憤怒。」幸好當時廿多歲的兩位，都已很成熟，未有被任何人的說話影響到。