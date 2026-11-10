張頴康麥雅緻結婚14載象牙婚　自揭離巢TVB拒北上肥約全為妻兒

香港演藝圈公認的「廿四孝模範人夫」張頴康與前《東張西望》主持麥雅緻（Angie），自2012年11月8日共諧連理至今，不經不覺已攜手相伴14個年頭，正式迎來意義非凡的「象牙婚」里程碑。日前適逢大喜日子，張頴康於社交平台上載昔日的結婚玉照及夫妻倆深宵食甜品的恩愛照，向愛妻傾吐萬千愛意。他坦言剛過去的一個月因工作有大半時間（約18天）不在香港，深感陪伴三名子女的時間被嚴重分薄，因此在紀念日當天完全「不敢造次」向小朋友告假過二人世界。直到深夜將兩子一女全部哄入睡鄉後，兩公婆才悄悄溜出家門，到小店食碗甜品低調度過。他深情告白「愛老婆的心一直未變」。

張頴康與太太麥雅緻宵食甜品勁甜蜜。（IG@cheungwinghong）

張頴康與太太麥雅緻於2012年結婚，兩人共同育有一女兩子。（IG@cheungwinghong）

張頴康麥雅緻結婚14載象牙婚。（IG@cheungwinghong）

離巢無綫拒北上賺大錢 全因割捨不下妻兒

除了家庭生活美滿，張頴康近年在事業上的抉擇亦處處體現出以家為本的準則。效力無綫長達19年的他，去年毅然踏出舒適圈宣布約滿離巢，隨後正式加盟曾志偉掌舵的經理人公司開拓新版圖。張頴康透露，自由身後其實陸續有不少內地製作單位相中他並積極招手，但洽談往往在逗留時間上陷入僵局。他坦言對方通常要求長駐內地拍攝，但身為一家之主的他始終放不下家中老幼，短期離港兩、三個月已是極限，若要長期分離甚至舉家移居便斷然難以成事，最終只能婉拒肥約，甘願留在香港陪伴妻兒成長。

張頴康拒北上，想留在香港陪伴妻兒成長。（IG@cheungwinghong）

自剖童年缺失極度依賴太太

面對外界將其封為神級好老公，張頴康反而大方自嘲私下十分「麻煩」，全因心理上極度黏人且依賴太太。他感性吐露心聲，回憶自己童年缺乏完整的原生家庭與親情溫暖，直到生命中遇上性格溫柔寬厚的麥雅緻，才讓他第一次真切感受到家庭的安全感與歸屬感。他幽默笑言，難得能夠把一個如此單純、容易被「呃」的好女人娶進家門，甚至建立起熱鬧溫馨的五口之家，根本沒有任何理由放手，堅定表示結婚時許下永不分離的誓言絕非兒戲。