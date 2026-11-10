張致恒42歲生日歎海鮮大餐　獲贈全家福手繪碟雯雯罕嘴角上揚

張致恒（Steven）近年負面新聞不斷，早前更自爆欠下過百萬巨債，要靠「一塊豬扒分畀四個仔食」來慳錢。不過，今日（11月10日）迎來42歲生日的Steven，就一反平日的慳家常態，帶埋老婆雯雯及兩名兒子去歎高級鐵板燒慶生！雖然一家人食得開心，但這頓「富貴生日飯」卻瞬間辣㷫網民，惹來猛烈抨擊。

（ig@stevencheung）

歎龍蝦雪蟹海鮮大餐 獲贈全家福手繪碟

Steven今日在社交平台發文，開心分享自己的42歲生日飯，寫道：「多謝龍亭鐵板燒為我準備嘅生日飯，真係好食到震！」影片中可見，這頓生日飯極度豐富，除了有專人即席烹調厚切牛扒外，還有龍蝦及雪蟹等高級海鮮大餐。

難得食好西，帶住兩名兒子同行的Steven笑得極度開懷，就連平日經常在網上放負、愁眉深鎖的老婆雯雯，亦展現出極度罕見的微笑。餐廳方面更相當有心，為Steven送上一隻畫滿全家六口人像的手繪碟，碟上寫有「Steven Happy Birthday 仔仔早日康復 健康快樂成長」的祝福語，𠱁得壽星佬相當開心。

（ig@stevencheung）

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網民質疑欠債食咁豪 獲反駁：可能係R贊助

雖然有不少粉絲留言叫Steven加油，但這頓豪邁的生日飯亦觸動了不少網民的神經。有人留言質問：「張生，你爭人哋咁多錢，點解寧願用嚟食咁豪嘅生日飯，都唔還錢俾人先呢？我係你就會還錢俾人囉！」亦有人奉勸他：「畀我如果係你嗰個情況，我情願低調啲」。不過，亦有網民為Steven護航，認為是贊助食飯：「應該係餐廳要求佢出post，所以免費請佢食」，並反擊批評者：「你理掂自己先啦，一朝早個口就咁臭，可唔可以俾啲機會人㗎？」

曾自爆一塊豬扒四仔分 堅拒離婚捱落去

Steven早前接受《香港01》專訪時，曾在鏡頭前眼紅紅大爆現時欠債百萬，為了慳錢，一星期只買一次豬肉，但要分多餐吃，更要一塊豬扒分給四個兒子。加上照顧四名年幼兒子的醫療及生活開支極大，大仔有情緒問題，二仔確診自閉症及過度活躍症（SEN），三仔更因早產需要晚晚聞氣，令夫妻二人被迫分房瞓，Steven更直認壓力大到每晚偷偷走出露台喊。而長期處於高壓狀態的雯雯，更多次大吵大鬧要求離婚，被封為「離婚界KOL」。面對種種困境，Steven依然堅拒離婚，強調想給小朋友一個完整的家，甚至悲觀表示：「寧願佢哋冇出世，總好過依家一直跟住我去捱。」如今突然高調食大餐，難免令外界產生極大反差感。

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近年張致恒頻頻被追債。（何頴賢 攝）