陳百祥指TVB市值剩9億形容為「細公司」：連我人工都畀唔起

「叻哥」陳百祥日前因公開指出無綫電視（TVB）的籌款節目「請不起大卡士」而引發熱議。今晚（10/11）他出席「EYT友好會聯歡晚宴」時，接受《香港01》訪問，再次大展「百無禁忌」的犀利本色。面對鏡頭，陳百祥不僅未有收斂，反而句句有骨落地，更直言TVB如今已被內地巨頭遠遠拋離，市值更僅剩「9億」，淪為小公司！

陳百祥直指TVB市值得9億是一間細公司。（盧振輝攝）

陳百祥句句有骨落地。（盧振輝攝）

報道出街有否收到TVB電話？叻哥：打畀我都冇用，人工佢都畀唔起！

對於日前狠批TVB大騷請不起大牌藝人的言論，被問到電視台高層事後有否打電話給他時，陳百祥直言不諱地回應：「打電話畀我都冇用㗎！（因為你唔聽電話？）咁又唔係，我都幫佢唔到㗎！佢連我個人工都畀唔起啦！我做司儀依家人工等於一套電影，你知唔知我一個Show係等於我舊時電影一套戲啊？我喺TVB係第一位㗎！我個人工係等於一套電影嘅人工，佢點樣畀到啊而家？你唔係嗰個世界已經！」

被問到是否擔心言論會得罪舊東家，陳百祥反問：「我做乜要驚佢哋嬲？我講事實啫，我想幫佢手添，點會嬲啊？我就是咁樣提醒嗰啲人鞭策佢。」

寸爆TVB市值僅得9億：依家係細公司！人哋騰訊兩三萬億！

談到TVB近期的變革與合作，陳百祥越講越火辣，直接拿出財經數據分析，大爆電視台現時的市值低迷：「啱啱你睇到了，佢咪即刻同騰訊合作囉！依家一間兩萬幾億嘅公司，同你一間細公司合作，你咪有機會囉！依家TVB係細公司嚟㗎！（佢好大㗎喺香港！）喺香港啫，我依家講緊騰訊你知唔知金融㗎？人家兩萬億、三萬億嘅公司，你講緊依家佢嘅市值係九億啊！（所以你覺得佢細！）梗係細啦，你識唔識數字㗎，係咪。」

他續指，香港的娛樂事業已今非昔比，必須接受現實：「今時唔同往日，TVB嘅黃金時代，就國內學我哋，舊時香港、深圳學我哋，我哋依家係港燦嚟㗎！我哋呢啲公司，直情係冇一間超過一百億嘅娛樂公司，人哋其他隨便一間，阿里巴巴又好，騰訊又好，2萬億、3萬億啊！你對財經認識吓啦！」

陳百祥出席「EYT友好會聯歡晚宴」。（盧振輝攝）

陳百祥出席「EYT友好會聯歡晚宴」。（盧振輝攝）

揭大慈善Show「請不起大卡士」真相：郭富城張學友會唔會唔收錢？

提到大牌明星不上電視台大Show，陳百祥剖析背後的市場現實，認為這並非單純是電視台的錯，而是整個行業的歷史必然：「唔係請唔起，人哋唔係為錢呢依家。你覺得大卡士邊個肯嚟？你畀得幾多錢佢？我帶住去入去係咁倚做一個Small Show又好咩都好，都六位、七位、八位數字，咁你TVB畀唔到嘛呢個！呢個唔關TVB事嘛！TVB養大咗呢啲巨星出嚟喇，但巨星個身價已經係TVB負擔唔起喇，咁呢個好正常喎！你覺得Aaron（郭富城）會唔會返嚟做啊？唔收錢？你覺得張學友會唔會返嚟做啊？唔收錢？唔會嘛！」

自誇當年平均收視30點：志偉鍾意做嘢，我睇錢！

被問到會否出手「救亡」或重返TVB救市，陳百祥坦言自己已是退休心態，更笑言與曾志偉的價值觀完全不同：「救唔到，佢請我唔起，同你講！大佬啊，志偉喜歡做嘢，我唔喜歡做嘢，我係睇錢嘅！所以我唔接得嗰啲唔收錢嘅明星隊囉，我呢隊係收緊六位、七位、八位數字踢場波㗎，點同啊？」

陳百祥續說：「我做咗幾十年喺度，我入去嗰時，我將佢所有收視所有廣告提升咗幾十%。我做緊TVB嗰陣時，我嘅平均收視率係30點，你依家見過一個TVB嘅節目超過20點未啊？我平均喎！係全年喎！」

陳百祥寸爆TVB市值剩9億。（盧振輝攝）