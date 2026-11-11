楊千嬅首回應「疏遠」傅穎　揭20年前助出碟內幕望約食飯化解心結

昔日女子組合Cookies成員傅穎（Theresa，現名傅寶誼）與樂壇天后楊千嬅曾同屬「金牌娛樂」門下。早前傅穎在訪談節目中罕有重提舊事，透露當年曾獲千嬅暗中向高層力薦出個人唱片，惟其後疑因公司內部中傷傳言傳至對方耳中，令兩人漸生隔閡，成為她多年心結。楊千嬅近日首度正面回應，不但大方否認曾疏遠對方，更隔空釋出善意，相約對方食飯交流。

傅穎自爆獲力薦出碟反遭造謠「唔正經」。（IG@theresafu.bo）

楊千嬅曾力薦傅穎出碟。（weibo@楊千嬅）

傅穎自爆獲暗中提攜 因「唔正經」謠言止步

現年42歲的傅穎早前作客由伍詠薇及李凱賢主持的HOY節目《九運會客室2》，暢談出道以來的起跌。她在節目中坦言，入行初期一直視師姐楊千嬅為偶像，但兩人平時在公司僅打招呼，交情不深。直到多年後，有歌迷翻出一條舊音樂會片段，傅穎才驚覺當年千嬅曾在後台為她極力爭取機會，親自向金牌經理人黃柏高（Paco）及金牌監製雷頌德（Mark Lui）大力引薦，直言傅穎「deserve（值得）出碟」，令她得知真相後感動不已。

然而，這段同門情誼卻未能進一步發展。傅穎在節目中無奈透露，大約在2004至2005年期間，公司內部開始流傳許多針對她的惡意中傷，誣衊她「向老闆獻殷勤」、甚至暗指其作風「唔正經」及「陪睡」等難聽流言。傅穎表示，當時年僅約20歲的自己不懂處理是非，流言傳到千嬅耳中後，她更感到自卑與不知所措，不知如何向偶像澄清，兩人關係亦因此逐漸疏離，成為她演藝生涯中極大的遺憾。

傅穎知道千嬅可能對自己有所誤會，她變得不敢跟對方說話，亦不知如何澄清。（HOY）

千嬅坦然憶當年：對疏遠「毫無印象」

對於傅穎在節目中的剖白，楊千嬅接受傳媒訪問時展現大師姐風範，坦言對當年的細節已沒有太深印象，但記得自己確實曾幫過新人爭取出道與發片機會。千嬅直言太久遠的事，已經記不起了。但無論是傅穎還是方力申，只要能幫的都會幫，因為「做新人很慘，很需要一個機會」。被問到當年是否真的因聽信流言而刻意疏遠傅穎，千嬅斷言否認，表示自己對「疏遠」一事完全沒有印象，亦未曾放在心上。

千嬅以極具同理心的態度表示，每個人在成長過程中都會經歷情緒起伏與誤解，自己也是一路跌跌撞撞走過來。她隔空釋出善意表示，若對方想梳理情緒，隨時歡迎相約吃飯交流，自己非常樂意扮演一位客觀的聆聽者。直言一世流流長，最緊要向前行，不要往後望，這樣生活才活得有價值。