黃仁勳出軌｜張家輝曾剖白偷食代價大　「所有嘢要換晒唔襟計喎」

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）於上周日（11月8日），向員工發電郵承認出軌，而女主角是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang），事件震驚全球，更令旗下股價急挫。事件成為全球茶餘飯後的話題，連帶影帝張家輝於2009年接受鄭丹瑞訪問時，回應面對出軌誘惑的回應也翻Hit。訪問中張家輝坦言有想過出軌︰「梗係有啦，點會冇！無時無刻添啊！」但為何一直沒有實踐，就是基於「唔啱數！」張家輝︰「就為咗一次去偷，所有嘢要換晒？我覺得條數好似唔係咁襟計喎咁樣。」



2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

鄭丹瑞於2009年，為Now TV主持訪談節目《Home Sweet Home》，與張家輝兩個男人更相約在大牌檔打邊爐，邊食邊傾。（影片截圖）

張家輝坦認想過偷食 「點會冇啫！無時無刻啊！」

訪問在2009年進行，當時鄭丹瑞為Now TV主持訪談節目《Home Sweet Home》，兩個男人更相約在大牌檔打邊爐，邊食邊傾。訪問冇所不談，講作品講事業，去到談及婚姻及家庭，阿旦問到張家輝以甚麼去維持與關詠荷的關係。張家輝意識到阿旦想問自己可有遇過誘惑，他便說自己沒有太多桃花運，「我諗兩個人分開，第三者是最多人中的問題。」

鄭丹瑞直接問張家輝︰「有沒有諗過偷食？」張家輝回應得爽快︰「梗係有啦，點會冇啫！無時無刻啊！」（影片截圖）

隨後，鄭丹瑞便直接問到「有沒有諗過偷食？」張家輝回應得爽快︰「梗係有啦，點會冇啫！無時無刻啊！」「我梗係有無時無刻都想去做啦直頭，點止去諗呀！但你敢至得㗎！」

張家輝︰「你唔好話驚冇咗嗰老婆，破壞咗嗰家庭，係連帶我嘅事業，我整個人嘅一切，佢就係為咗我去偷一偷情，然後我咁努力工作，建立自己嘅家庭，擁有嘅事業，就為咗一次去偷，所有嘢要換晒？」（影片截圖）

張家輝覺得偷食代價太大︰「條數好似唔係咁襟計喎咁樣。點解要咁樣去搏一條咁樣嘅數啫？所以我唔敢。」（影片截圖）

一直只敢諗唔敢做 「條數好似唔係咁襟計喎」

張家輝接著再解釋，經自己權衡輕重後都是不敢︰「第一，你唔好話驚冇咗個老婆，破壞咗個家庭，係連帶我嘅事業，我整個人嘅一切，（鄭丹瑞︰咁辛苦建立嘅嘢），佢就係為咗我去偷一偷情，然後我咁努力工作，建立自己嘅家庭，擁有嘅事業，就為咗一次去偷，所有嘢要換晒？我覺得條數好似唔係咁襟計喎咁樣。點解要咁樣去搏一條咁樣嘅數啫？所以我唔敢。」

張家輝與關詠荷於2003年12月8日，在澳洲悉尼結婚，2006年更誕下一名女兒。（網上圖片）