38歲朱千雪報喜再生B　榮升四口之家超幸福BB初生照曝光

現年38歲的前港姐朱千雪今年5月趁大仔Justus兩歲生日宣布再度懷孕，今日（11日）再於社交平台報喜，分享第二胎寶寶平安出生的消息。照片中初生BB裹着粉紅色毛巾正在安睡，旁邊放有黃色花朵針織公仔，畫面溫馨可愛。她簡單寫下「Parents again」，配上紫色心心，流露再度當媽媽的喜悅，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。

38歲朱千雪報喜再生B。(ig@tracytschu)

嫁青梅竹馬醫生老公 正式升呢一家四口

朱千雪與醫生老公吳昆倫（Justin）是青梅竹馬，二人的母親亦是多年好友。他們於2019年在峇里島結婚，2024年迎來長子Justus，如今再添新成員，一家三口正式升級為四口之家，幸福滿溢。

朱千雪一家三口正式升級為四口之家。(ig@tracytschu)

轉型執業大律師事業有成 續約TVB惹復出期待

除了家庭生活美滿，朱千雪的事業轉型同樣備受關注。她參選2012年度香港小姐競選後入行，憑甜美知性的形象深受觀眾喜愛，更獲網民封為「民選港姐」，並以《EU超時任務》等劇集打響名堂。其後朱千雪在事業高峰期重返校園，先後於香港中文大學修讀碩士及香港城市大學攻讀法律博士，成功轉型為執業大律師。近年雖以法律工作為重，她去年仍與TVB續約，未來有望再參與幕前演出，令粉絲充滿期待。

朱千雪轉型執業大律師。（IG@tracytschu）