《東張》揭赴日打抗癌針中伏　健康旦急割席刪片發聲明網民唔收貨

上星期《東張西望》的報道中，張先生赴日打自體免疫針，花250萬元後鼻咽癌惡化至第四期，改接受傳統治療才保命，事件震驚全網。有網民指家人看《健康旦》後赴日治癌，花100萬元仍無好轉，回港入院後離世，質疑中介以假希望推銷療程。免疫細胞治療引起網民質疑，有人指香港防癌會曾介紹此療法，但理論與實際成效有別，並質疑缺乏醫癌臨床數據，批評有人利用癌症患者的絕望牟利。另外，《健康旦》隨即下架相關的片段。

東張｜揭患癌者誤信中介赴日治癌險死 鄭丹瑞曾介紹影片已下架

TVB節目《東張西望》早前播出的一集，詳細講述了原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後腫瘤非但沒消退，更急速惡化至第四期危殆。（節目畫面）

《健康旦》急下架影片發聲明 澄清原意非推薦特定療程

事件發生後《健康旦》一直未有發聲，直到今日（11日）《健康旦》在其社交平台發「特別聲明」，表示對事件非常重視。《健康旦》指出：「當日訪問的製作原意是促進公眾對相關議題的認識，並非推薦觀眾接受任何特定療程。」其後他們已經將影片下架，並提醒大眾：「任何涉及重大疾病的治療決定，均應先諮詢合資格的專科醫生，充分了解相關療法的科學證據、潛在風險及其他治療選擇。」

網民指家人有約見過《東張西望》提及的中介人（左）。（threads）

網民指接受中介所騙，病情沒有好轉，最後更離世。（threads）

網民拒收貨怒轟「誠信破產」 斥未經核實誤導公眾搞出人命

雖然《健康旦》已經「戴晒頭盔」，但網民仍然不接受他們的解釋，直呼他們是「老千」：「誠信破產啦，都唔知你搵咗幾多廣告錢。害死人啦，執咗你個Channel啦」、「其實有關醫療專業議題係唔係應該要fact check左先咩？而且阿旦你都係知名人士，有誤導啲人信左真係會搞出人命」、「一句道歉都無」。

網民仍然不接受他們的解釋。(facebook截圖)

網民直指他們是老千。(facebook截圖)

《健康旦》特別聲明全文如下：

近日有關免疫細胞療法的報道引起社會廣泛關注，部分討論亦提及本頻道於2024年5月27日播出的相關訪問。我們高度重視事件，並對報道中患者及家屬的經歷深表關切。



2023年，鑑於當時坊間已有不少關於免疫細胞療法的資訊及討論，本頻道安排了相關訪問，希望藉此探討這項醫療議題，讓觀眾對免疫細胞療法有更多認識。



《健康旦》一直致力提供健康資訊及探討醫療議題。當日訪問的製作原意是促進公眾對相關議題的認識，並非推薦觀眾接受任何特定療程。我們亦深明，涉及重大疾病及治療選擇的資訊，必須以審慎及負責任的態度處理。



觀眾對《健康旦》的信任，是我們一直珍惜的支持。我們亦始終．重視健康資訊的準確性，以及作為媒體所肩負的公眾責任。



因應近日事件，我們已將有關訪問影片下架，並正進一步了解及跟進相關情況。



我們再次提醒觀眾，任何涉及重大疾病的治療決定，均應先諮詢合資格的專科醫生，充分了解相關療法的科學證據、潛在風險及其他治療選擇。



《健康旦》團隊 謹啟

