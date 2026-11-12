《中年好聲音5》來年強勢回歸評審大換血？肥媽周國豐傳冇得留低

TVB王牌音樂綜藝節目《中年好聲音》自開播以來一直備受關注，《中4》於8月圓滿落幕後，曾宣布暫時停辦及作出調整，令不少忠實觀眾大感不捨。不過，TVB昨日（10日）於《TVB節目巡禮2027》公布最新片花，正式宣布《中5》將於明年回歸，繼續為中年音樂愛好者提供追夢舞台。

周國豐同肥媽去留成疑。(節目截圖)

預告推全新賽制 舊有評審陣容去留成疑

據當時播出的影片透露，《中5》將推出全新賽制及評審陣容，消息隨即引起網上熱議。多年來坐鎮評審席的周國豐、肥媽、海兒及張佳添會否留任，亦同樣成為觀眾焦點。不過，目前具體人選尚未公布，原有評審是否全面交棒，仍有待官方確認。《香港01》亦為此向肥媽及周國豐查詢，直到截稿前二人未有回覆。

周國豐、肥媽、海兒及張佳添是《中年好聲音》系列常駐評審。（IG@claytonmusic88）

網民敲碗星級導師 譚輝智王鄭浚仁成大熱

除了關注評審變動，網民亦積極推薦導師人選，希望歷屆實力派參賽者回歸，協助新人備戰。其中，《中2》亞軍譚輝智，以及《中3》的王鄭浚仁和張與辰，均獲不少網民支持，成為熱門人選。

譚輝智成大熱網民亦積極推薦導師人選。（公關提供）

三大熱門盡顯指導實力 節目未開播先爆話題

其實，王鄭浚仁參賽前已在檳城擔任歌唱導師及婚宴樂隊主音，兼具教學與演出經驗，其招牌海豚音亦深受觀眾喜愛。譚輝智則曾在與後輩合唱時，細心為拍檔設計合適的唱法及表演方式，展現耐性與指導能力。張與辰亦憑出色唱功及音樂造詣，被指有能力去扶助新人。全新賽制、評審陣容及網民熱議的導師人選，令《中5》未開播已充滿話題。