馬浚偉教學碩士優異成績畢業　撞正衍生董事局大會無奈缺席畢業禮

現年55歲的馬浚偉（Steven）近年淡出幕前，專注公職及商界發展，早前更榮升衍生集團副主席兼聯席行政總裁，事業發展一帆風順。向來好學不倦的他，繼先後完成北京大學EMBA課程、英國伯明翰城市大學工商管理學士學位，以及香港浸會大學中醫藥學院課程後，日前又於社交平台宣布喜訊，透露自己已順利完成香港教育大學（教大）的教學碩士學位課程，更以「Distinction（優異）」的頂尖成績畢業！

馬浚偉（Steven）近年淡出幕前，專注公職及商界發展。（IG@ma_chun_wai）

馬浚偉（Steven）近年淡出幕前，專注公職及商界發展。（IG@ma_chun_wai）

榮升衍生集團副主席兼聯席行政總裁。（IG@ma_chun_wai）

榮升衍生集團副主席兼聯席行政總裁。（IG@ma_chun_wai）

馬浚偉宣布教學碩士畢業 榮膺「Distinction」頂尖成績

馬浚偉在社交平台曬出香港教育大學的畢業證書，證書上清晰印著其原名「馬志偉」，並註明於2026年3月31日修業期滿，獲頒授「教學碩士學位（Master of Teaching）」，更附有「with DISTINCTION（成績優異）」字樣，實力不容小覷！馬浚偉發文難掩喜悅之情：「其實馬同學在『香港教育大學』的教學碩士學位課程於今年三月已經完成，更難得能以優異成績畢業，這是馬同學很大很大的福氣！真的要再次感謝『香港教育大學』李校長、各位副校長和行政人員、更要感激每位教授和老師的悉心教導，讓馬同學在這個年紀，還能在碩士學位課程拿到Distinction成績，實在是感恩非常！」

順利完成香港教育大學（教大）的教學碩士學位課程，更以「Distinction（優異）」的頂尖成績畢業。（IG@ma_chun_wai）

馬浚偉榮升上市公司高層業務繁忙 撞正董事局大會遺憾缺席畢業禮

馬浚偉榮升衍生集團副主席兼聯席行政總裁後，頻頻以商界領袖姿態出席大型論壇及集團發布會，西裝骨骨亮相，極具大將之風。由於公私兩忙，馬浚偉無奈透露將缺席本月舉行的畢業典禮：「畢業禮將於本月舉行，只可惜當天碰上我們『衍生集團』的董事局大會，因此未能親身出席！在這裏，馬同學再次感謝『香港教育大學』，並恭賀各位畢業的同學，願你們都前程萬里，並都能在教育界發光發亮，作育英才！再次祝福大家！」而畢業證書旁亦放有一座印有「Steven Ma 2026」及四方帽畢業生造型的精美木雕刻擺設，最後馬浚偉亦特別答謝家人：「p.s.謝謝我姐送給我的畢業木雕刻，很喜歡！」

商界強人！（IG@ma_chun_wai）

氣場十足！（IG@ma_chun_wai）