前甲一MVP陳張敏爆婚變！　方泳琳決定分開列多宗罪千字文狂轟

前甲一南華籃球名將兼總決賽MVP陳張敏與女藝人方泳琳於2023年結婚並育有一女，近日雙方於社交平台爆發隔空罵戰，令婚姻危機浮面。針對男方早前的發文，方泳琳於今日凌晨時分在社交平台連發多篇限時動態作出最新回應，以長文詳細交代決定分開的導火線與婚姻積怨。



陳張敏分享一張攬實囡囡初生時候的照片，暗指太太「癲起上嚟真係唔係一般人承受得起」，自問是否「揀錯路」？方泳琳隨即還擊反問：「揀錯嫁」！（IG@lamlamjessie）

承諾戒煙失敗惹風波

方泳琳於凌晨的帖文中透露，雙方結婚時曾承諾為了生兒育女，男方需於2024年1月1日戒煙，但陳張敏最終打破承諾並隱瞞數月，完全沒有了誠信。方泳琳指責男方未有顧及年紀尚小的女兒，每天帶著「三手煙」回家，對女兒健康影響最大。她表示若對方只是跟朋友食飯時抽一兩口尚可體諒，但事實並非如此，當誠信和對女兒的保護被忽視，關係很難走下去。

「籃球女神」方泳琳。（ig@lamlamjessie）

「籃球女神」方泳琳。（ig@lamlamjessie）

「偽好爸爸」與「工具人」爭議

對於外界的評價，方泳琳感到極不平衡。她指出在別人眼中總像是男方養家，自己的付出卻被視為理所當然。她每天無時無刻處理工作、接送及陪伴女兒，但男方只需陪伴女兒玩幾分鐘便會被外界稱讚為好爸爸，而她日復一日的付出卻很少被看見。此外，方泳琳強調自己經濟獨立，家中的食物與日常用品均由她一手準備。當她叫男方去買奶粉或拿家用時，對方卻指她將其當作「工具人」。她表示自己已經很忙很累，不想在工作與照顧女兒之餘，還要照顧一個無法溝通、在生活和育兒上未能並肩同行的人。

陳張敏與方泳琳曾是籃壇金童玉女。（ig@ryan_cheungman）

缺乏溝通與情感支援

方泳琳坦言，在這段關係中得不到理解與尊重。她曾無數次清晰表達自己與女兒的需求，希望在睡前能有夫妻好好聊天及陪伴彼此的珍貴時光，但男方未有珍惜。她指責男方將個人的「me time」看得比家庭更重要，寧願把時間花在自己身上，也不願陪伴女兒及經營關係。在長期忽略日常情感陪伴與溝通後，男方反過來責怪她不願有夫妻親密行為，令她感到情緒不被重視，需求永遠被放在最後。每當她情緒低落需要支持時，接住她的往往是朋友而非丈夫。

方泳琳坦言，在這段關係中得不到理解與尊重。（IG@lamlamjessie）

累積的「小事」成致命傷

方泳琳在文中直言，這段婚姻沒有家暴、沒有出軌，但不代表就讓人幸福。她認為別人眼中的好先生，不一定是讓人感到被理解及尊重的伴侶。她強調，分開並非因為發生了一件所有人認同的「大事」，而是那些說過很多次卻始終沒有改變的「小事」，慢慢耗盡了繼續一起生活的力氣。對於外界可能認為因「小事」分開不值，她反駁指出，正是一次又一次的「小事」令她決定分開，並堅定表示自己比任何人都清楚自己想要甚麼。

（IG@lamlamjessie）

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