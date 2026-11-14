張家輝用食榴槤比喻開騷　自爆當眾唱歌好難受︰少不免帶自戀心態

張家輝今日（14/11）出席《大娛樂騷》記者會，進一步同大家講述今次開騷的主題，跟以往的演唱會有甚麼不同。他表示這是個屬於「張家輝多元宇宙」的大型娛樂騷，節目內容涵蓋了棟篤笑、唱歌以及其他能夠娛樂觀眾的元素，務求滿足大家的期望，睇完快樂健康。至於今次開騷是否圓歌手夢，他自爆︰「其實要我當眾唱歌係好難受，少不免要帶自戀心態先可以表演，我最近都豁開自己熱身下。」

張家輝表示今次開騷，是個屬於「張家輝多元宇宙」的大型娛樂騷，節目內容涵蓋了棟篤笑、唱歌以及其他能夠娛樂觀眾的元素，務求滿足大家的期望，睇完快樂健康。（葉志明 攝）

張家輝表示宣傳片所見的經典角色，都會有機會以不同姿態在娛樂騷上現身。（葉志明 攝）

「我唔鍾意食榴槤，不過大家鍾意我都係會食」

張家輝又以食榴槤來形容今次開騷︰「個騷係為鍾意食榴槤嘅人開，我鍾唔鍾意食榴槤呢？我係唔鍾意嘅，不過大家鍾意我都係會食。」娛樂騷的宣傳片，張家輝帶出5個經典角色同大家見面，他都表明某些角色都會亮相，但方式會為大家帶來新鮮感，甚至情深環節更大家剖白的內容，都想是全新內容。「我唔想用番一啲陳腔舊調，大家知道晒，喺YouTube求其撳個掣都睇得番嘅，你又重新翻出嚟講一次，咁我覺得好似冇乜誠意呀。」

張家輝表示不想用一些陳腔舊調搬上舞台︰「大家知道晒，喺YouTube求其撳個掣都睇得番嘅，你又重新翻出嚟講一次，咁我覺得好似冇乜誠意呀。」（葉志明 攝）

反而最怕當眾唱歌 「要帶啲自戀心態先可以表演」

對於今次娛樂騷的編排，家輝自言有不少壓力，而大部分更是來自對自己的要求。「在創作和排練過程中需要不斷反覆推翻自己，要諗下如何突破自己的心理障礙。」而最大的心理障礙竟然就是當眾唱歌，見他近日不時開金口，原來都是熱身之一。「我係鍾意唱歌，但其實要我當眾唱係好難受，少不免要帶啲自戀心態先可以表演，我最近都豁開自己熱身下。」

記招現場有張家輝粉絲，拉起橫額寫上「香港最受歡迎男歌手」，向《中華賭俠》澤西哥致敬。（葉志明 攝）

張家輝即場重溫《大娛樂騷》的宣傳片，笑言重現廿幾歲飾演的角色是有點尷尬。（葉志明 攝）

張家輝又提到當年在叱咤樂壇摘下生力軍男歌手獎時，事後要公開表演都是非常緊張。「我臨上台時，啲人話︰『你陣間上去要攞獎』，我話好呀，『上到去要唱歌！』我話︰『吓？唔唱得唔得呀？我好驚對住咁多人唱歌』對方話唔得，一定要唱，攞我命呀。」最後張家輝形容自己騷首弄姿，面對一眾歌手唱完一首歌。而當下記者們就要求張家輝即席唱兩句，他都已經毫不猶豫地唱︰「噢~噢噢噢~噢噢噢~我眼睛想旅行」成功衝破心理關口。

張家輝紅館騷｜出道即奪叱咤生力軍 五大唱歌畫面紅館重現？

出道奪三個新人獎 《寧願最傷心的給我自己》成個人金曲

張家輝於2000年踏入樂壇，簽約英皇唱片，兩年來先後推出過兩張專輯，分別是《愛得起》及《對你傾訴》，當中最為人認識的歌曲有《愛得起》、《下意識》，《寧願最傷心的給我自己》，還有跟太太關詠荷合唱《金裝四大才子》電視劇插曲《愛沒太多理由》。首年更成功在三大電台奪得新人獎，包括叱咤樂壇生力軍男歌手、十大勁歌金曲最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎，以及十大中文金曲最有前途新人獎（男歌手）銅獎。

張家輝在卓韻芝手中拎過獎座。（影片截圖）