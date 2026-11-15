張家輝憑《絕命法官》奪得《亞洲電視大獎》視帝 上台晒流利英文

第31屆亞洲電視大獎（Asian Television Awards, ATA）昨晚在胡志明市舉行、張家輝憑《絕命法官》奪得《亞洲電視大獎》《最佳男主角》，獎項分別有張嘉益、白宇、楊旭文、張家輝、張軒睿、山崎賢人、尹正、章宇等男演員角逐，張家輝得獎後上台以英文致詞，他說：「I would like to say ，thank yo

u to investors and my production team for their support and trust in me. and also, I like to thank the Judges of the Asian Television Awards and all my fans. Thank you so much.（我想感謝我的投資者和製作團隊，感謝他們的支持和對我的信任。同時，我也要感謝亞洲電視獎的評委們，以及我所有的粉絲。非常感謝大家。）」

張家輝憑《絕命法官》奪得《亞洲電視大獎》視帝

張家輝在《絕命法官》飾演秦譽，原為法官的他，一向鐵面無私，但他的獨子秦一唯（曾向鎮飾演）發生交通意外，撞傷黑幫龍頭韓奎龍的兒子後不顧而去。為了保護兒子並免受黑幫報復，秦譽決定鋌而走險，親自偽造證據並嫁禍給偷車少年馬山寶，從法律守護者墮落成規則挑戰者。

《絕命法官》改編自以色列電視劇《Kvodo》，《Kvodo》除了被香港改編外，亦被八個國家改篇，分別是美國、印度、法國、俄羅斯、德國及奧地利、土耳其、西班牙、韓國。

張家輝以英語發表得獎感受。

張家輝闊別20年再度拍電視劇，對上一次已是2004年TVB播放的004年的《天涯俠醫》，而家張家輝對角逐亞洲視帝，相當有信心，早前收到提名消息後，接受訪問時，他說：「闊別電視圈多年的我，當《絕命法官》落在我手時，令我感到很雀躍，畢竟它是一個名牌IP劇，更有不同地區已進行過改編翻拍，在有比較就有傷害的情況下，挑戰性就更大。本劇獲得三項提名，『最佳改編節目』、『最佳男主角』及『最佳剪接』，我都覺得很合理，所以今次『最佳男主角』獎我拿定，不要大驚小怪。」