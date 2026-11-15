麥長青力撐家底豐厚小生開新店　近日被前度上節目數臭疑似先出軌

日前，前同門師兄麥長青（麥包）於社交平台發布合照，透露謝東閔位於廣州的宵夜新店正進行試業，並親身北上力撐師弟大讚「出品不錯」，令謝東閔無懼情傷、專注事業重新出發的近況正式曝光。



麥長青發文力撐廣州新店

根據麥長青的社交平台帖文顯示，謝東閔位於廣東省廣州市的新店正處於試業階段。麥長青在帖文中寫道：「師弟 #謝東閔 的新店試業，當然要支持啦！廣州以後宵夜又有好地方了，出品真的不錯！」並附上多個啤酒表情符號。相片中可見謝東閔手持酒杯，與麥長青及另一名友人合照，氣氛融洽，顯示該新店為一間提供宵夜及酒水的場所。

麥長青發文力撐謝東閔廣州新店。（FB@麥長青）

麥長青公開力撐。（小紅書@麥長青）

家底豐厚 具足夠資本創業

謝東閔入行多年，除了演藝事業外，其豐厚的家底一直在圈內為人熟知。據公開資料顯示，謝東閔家境富裕，家族具備一定財力，這為他轉戰商界、於廣州投資開設新店提供了穩健的資本基礎。今次北上發展飲食及娛樂事業，標誌著他正式涉足商界做老闆，開拓演藝以外的收入來源。

謝東閔近年都有北上發展。（小紅書截圖）

謝東閔本身家底唔錯。（陳順禎攝）

專注個人發展 懶理前度風波

感情方面，謝東閔曾與女藝人朱智賢有過一段備受關注的戀情，惟二人最終和平分手。近日，朱智賢於HOY TV訪談節目《九運會客室2》中接受伍詠薇訪問，重提當年的感情風波及『車廂偷食蛋糕』事件，並聲稱因偷睇男方電話發現端倪，言談間暗指是謝東閔出軌在先，引發外界討論。面對前度的指控，謝東閔並非完全不理會，而是曾公開大方回應傳媒：「過去嘅事情，過去就讓他過去，大家往前看就好了，希望佢以後幸福快樂。」展現出極高風度，隨後專注發展事業。從他積極北上開店做老闆、與圈中前輩好友開心聚會可見，他正繼續過好自己的生活，未受舊愛言論影響，將重心完全轉移至個人事業與商業投資上。

謝東閔懶理朱智賢爆料。（IG@brian_tsetse）