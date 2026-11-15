傅嘉莉狂摑陳自瑤怕誤傷對方　與姚子羚林夏薇唱插曲「進軍樂壇」

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》播出後大獲好評，首集播出收視22.6點，今日（15日）劇中演員，包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、潘志文、李成昌、陳楨怡等現身商場出席宣傳活動，而陳豪更化身「天誠娛樂」主席陳雲生，介紹劇中旗下藝人登場，仿似將現場變成節目巡禮。現場吸引了大批市民圍觀，場面墟冚。

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》播出去後大獲好評，首集播出收視22.6點，今日（15日）劇中演員，包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、潘志文、李成昌、陳楨怡等現身商場出席宣傳活動。（關穎賢攝）

林夏薇、姚子羚與傅嘉莉接受訪問時，談及三人首度合唱劇集插曲，亦感謝大家對歌曲的喜愛。提到MV中三人的濕髮露肩造型，林夏薇解釋並非單純走性感路線，而是想呈現劇中在娛樂圈面對外界目光與心態轉變的寓意。問到活動上周嘉洛、張振朗及吳業坤惡搞MV，更還原濕髮露肩造型，三人哭笑不得，更大讚三位男士十分專業，毫無包袱。有網民笑言林夏薇濕髮的造型猶如拍攝洗頭水廣告，林夏薇聞言大笑，順勢呼籲各大洗頭水及護膚品牌商垂青，找她們三人一同拍攝廣告。

（關穎賢攝）

提到近日有網民指薛家燕拍攝《真情》時跟姚子羚同樣都是46歲，並指若果翻拍《真情》，應該要姚子羚飾演「好姨」一角。對此，姚子羚大讚家燕姐非常厲害，至今仍能唱跳全場、活力十足，更笑言若有機會再拍續集或新版本，自己也不介意挑戰更成熟甚至「阿嫲」級別的角色，只要配合劇情需要便會全力以赴。

姚子羚不介意演「好姨」。（關穎賢攝）

另一方面，傅嘉莉在劇中有不少動作場面，更要連環掌摑陳自瑤十多巴掌。她坦言拍攝打戲壓力很大，因為女孩子下手沒輕重，很怕誤傷對手，加上每日要拍攝十多場戲，必須學懂「借位」與留力，避免雙方受傷影響進度。談到與馬國明的親吻戲，有網民笑指馬國明在劇中「很有福氣」，傅嘉莉大笑澄清：「其實我們拍得很正經，大家都很專業，完全不會尷尬！」 她表示正因為彼此熟悉，拍攝親密或感情戲時反而更有信任感，減少了NG的機會。

傅嘉莉狂摑陳自瑤怕誤傷對方。（關穎賢攝）

最後，林夏薇透露今次的角色「黎綺雲」表面冷靜克制，內心卻充滿權力拉扯與矛盾，是一個極具挑戰性的角色。對於內地已率先播出的一場爆喊戲獲網民激讚演技大爆發，林夏薇感謝觀眾支持，並分享拍攝前曾特意挑選歌單與飾演弟弟的黃庭鋒一同培養情緒，希望香港觀眾在稍後播出時也能感受到這份濃厚的親情。