陳山聰揭伍詠薇心理狀況　爆與陳敏之私下關係：前幾日通完電話

藝人陳山聰與胡定欣今日（15日）一同出席馬拉松活動並接受傳媒訪問，談及好友伍詠薇近期在好友陳敏之的節目中提及自己有情緒問題，陳山聰坦言並不知情，但力證對方現時狀態良好。

藝人陳山聰與胡定欣今日（15日）一同出席馬拉松活動並接受傳媒訪問。(胡凱欣 攝)

頻密聯絡大派定心丸 飯敘陪傾偈解心結

被問到伍姑娘的情緒狀況時，陳山聰直言：「佢上個節目我都唔知添，我冇睇添！」但他向大家大派定心丸，透露兩人最近曾一起出埠工作：「我上兩個月同佢去馬來西亞做嘢，佢都ok啊！」 對於被指伍姑娘可能只是表面開心、自己一個人的時候卻會不快樂，陳山聰亦十分理解地回應：「咁梗係會啦，所以我哋間中都會同敏之同佢一齊食飯，食飯會傾吓偈。」他強調聚會時伍姑娘未有特別提及不開心的事情，大家只是分享工作與平時的生活點滴，並補充：「佢前幾日先同我通完電話。」

陳山聰大派定心丸揭伍詠薇心理狀況。(胡凱欣 攝)

進軍飲食界 孖阿Bob大馬開打冷舖做生招牌

除了關心好友，陳山聰亦透露下個月行程緊密，將會飛往馬來西亞出席幾個活動及拍攝廣告。更令人驚喜的是，他宣布自己有份投資的餐廳即將於當地開幕：「我自己嘅餐廳喺馬來西亞開張啊！我同林盛斌（Bob）佢哋一齊囉，籌備咗好耐㗎啦！」 他指出新店位於美食廣場內，是一間主打「打冷」的餐廳。至於會否親自落場打點做「生招牌」，陳山聰搞笑表示會：「我同阿Bob一齊過去啊，我同阿Bob就搞氣氛，下個月開張！」