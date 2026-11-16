83歲仙杜拉孖黃淑儀溫哥華敘舊　曾切乳抗癌闖鬼門關現面色紅潤

當年憑《啼笑因緣》紅遍華人地區的「鬼馬歌后」仙杜拉，移居加拿大多年一直深居簡出，近年僅間中應邀返港登台，過去更曾因健康亮起紅燈而令大批歌迷憂心不已。日前資深製作人楊紹鴻在社交媒體分享一輯溫哥華老友聚會合照，令現年83歲的仙杜拉近況罕有曝光——經歷過多重健康考驗的她不但未見老態，更以招牌潮爆造型亮相，容光煥發的狀態瞬間勾起無數樂迷集體回憶！

仙杜拉早前剛過83歲生日。（FB@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

同場還有移居加國多年的Gigi姐。（FB@楊紹鴻）

83歲仙杜拉金髮彩框造型零老態

從楊紹鴻公開的聚會照片所見，當日除了仙杜拉外，同場還有移居加國多年的黃淑儀（Gigi姐）及馬宗德，幾位老友久別重逢氣氛相當熱鬧。年屆83歲的仙杜拉依然貫徹前衛時尚作風，留著一頭搶眼的金黃色短髮，架上充滿玩味的彩框眼鏡，面色紅潤且精神飽滿，與楊紹鴻攬實合照時展露燦爛笑容，完全看不出已年過八旬。楊紹鴻亦在帖文中難掩興奮，特別點名大讚黃淑儀親自下廚炮製招牌甜品，幽默留言：「回港在即，感恩再與仙杜拉共聚，多謝Gigi姐再度下廚，佢嘅焦糖燉蛋真係無得傾，糖尿病都要食。」

同場還有移居加國多年的Gigi姐。

面色紅潤。（FB@楊紹鴻）

楊紹鴻大讚黃淑儀親自下廚炮製招牌甜品。（FB@楊紹鴻）

三度闖過鬼門關

仙杜拉今次精神奕奕現身聚會，令一直牽掛她的歌迷大感安心，全因她於2023年底曾傳出在溫哥華寓所不慎跌倒的消息，當時一度有指傷勢不輕，所幸經過大半年悉心休養後已全面康復。仙杜拉半生曾多次闖過健康鬼門關：早於1991年新城電台啟播時，她獲邀擔任DJ兼每晚趕場登台，在長期睡眠不足與龐大工作壓力下，曾五度因嚴重耳水不平衡需急送醫院搶救；及至2003年，她在例行身體檢查中確診患上初期乳腺癌，面對晴天霹靂，她展現過人果斷，在化療與開刀之間毫不猶豫選擇切除左邊乳房。術後她心態極為樂觀，不僅婉拒心理輔導，亦拒絕接受義乳重建手術，更曾受訪幽默金句盡出：「醫生有提出過裝義乳，但我覺得沒有必要，因為我沒有老公，所以不需要。」盡顯一代歌后的真性情與灑脫。

歷耳水不平衡跌倒與乳癌三考驗。（FB@楊紹鴻）

如今83歲的仙杜拉在溫哥華享受半退休生活。（微博@汪曼玲）

情路終身未婚活出灑脫

情路上終身未婚的仙杜拉，多年來視表姐的兒子為己出，單身生活依然充實自在，這份獨立堅毅源於她自幼歷盡滄桑的成長背景。仙杜拉的父親是知名樂師梁午初，母親則是英國人，可惜年幼時母親便因乳癌病逝，她自小由姐姐撫養成人；為幫補家計，年僅15歲的她已踏足歌廳唱歌賣藝。到了1960年代，她與阿美娜組成香港女子組合始祖「筷子姊妹花」，憑著前衛大膽造型與唱功一炮而紅，其後更唱紅多首經典電視劇金曲。

仙杜拉（右）與阿美娜組成「筷子姊妹花」，可說是香港第一代女團。（網上圖片）