黃浩然被捕獲鞋店返工惹「撈唔掂」疑雲　網民驚訝問︰不再演戲？

現年51歲的黃浩然由杜琪峯發掘入行，拍過《新紮師妹》、《孤男寡女》、《PTU》等經典港產片，並以《新紮師妹》「劍雄」一角深入民心，其後他再轉戰電視台成為TVB一線小生。現實中黃浩然與太太莫家嘉（Kaka）結婚20年，育有兩子Kayden和Ransley。雖然2018年兩人傳出婚姻亮紅燈，但黃浩然力撐太太，攜手度過難關。日前被網民捕獲在一時尚店工作，竟惹來「撈唔掂」轉行的傳聞。

黃浩然。（TVB截圖）

黃浩然於電影《新紮師妹》飾演「劍雄」成功入屋。（電影截圖）

黃浩然由杜琪峯發掘入行，曾在《PTU》中與任達華有不少對手戲。（《PTU》電影海報）

黃浩然被捕獲鞋店返工？

黃浩然於2021年6月正式離開效力15年的TVB，之後甚少出現在公仔箱。日前有網民捕獲他在鞋店擔任店長，隨即惹來「撈唔掂」而轉行的疑雲，更有網民分享偶遇黃浩然的照片並留言表示：「香港TVB男星“淪落”街邊賣皮靴‼️」，引起大批網民熱議：「是劍雄哥？」、「身形好高大！」、「是當店長嗎？」、「不再演戲嗎？」。

日前有網民捕獲他在鞋店擔任店長。（小紅書）

隨即惹來「撈唔掂」而轉行的疑雲。（小紅書）

黃浩然獲品牌邀請擔任一日店長

原來真相是品牌邀請了黃浩然擔任一日店長，有不少心水清的網民都看得出根本不是所謂的「撈唔掂」，更大讚黃浩然雖然已51歲但保養得非常好：「好高啊！」、「太帥了」、「依然這麼帥！」、「身材管理得太好」、「狀態很不錯」、「高大威猛」、「真正的高富帥」。其實近年黃浩然不時北上接騷賺錢，近月亦活躍於演出舞台劇，根本並不是網民以為的「撈唔掂」。