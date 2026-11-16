林愷鈴擁「皇室血統」曝光恐生命受威脅　龔慈恩：唔關個女事

龔慈恩今日（16/11）現身葵涌為舞台劇《婚後赤腳遊》綵排，除了分享首踏台板的感受外，亦大方回應近日網上翻炒的兩大話題，包括網傳她當年曾怒燒前夫林煒的親密戲錄影帶，以及愛女林愷鈴早前在訪問中自爆擁有「皇室血統」的傳聞。

龔慈恩今日（16/11）現身葵涌為舞台劇《婚後赤腳遊》綵排。（盧振輝攝）

林愷鈴（IG @kaening）

龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）自小便是美人胚子仙氣十足。（IG：@kaening）

否認怒燒林煒親密戲錄影帶：可能抌垃圾抌埋！

事緣有網民翻出林煒早年拍攝台灣經典「花系列」電視劇《我永遠愛你》的往事，當時他在劇中與女演員席曼寧有大量大尺度親密戲及接吻鏡頭，甚至有一幕為罹癌角色「觸診」的劇情。有傳林煒當年特地將整部劇錄下收藏，卻被龔慈恩發現並追問兩人關係，翌日林煒回家後驚覺整套錄影帶全被燒光。

面對陳年傳聞再度發酵，龔慈恩隨即澄清這只是二十多年前的宣傳手法，並大方送上祝福：「呢啲多年前嘅可能啲宣傳嚟嘅啫，Anyway，都祝福佢啦！」被追問當年是否真的沒有燒過錄影帶，龔慈恩坦言事隔二十多年，自己記憶已十分模糊，「其實都模糊，講起都成二十幾年前嘅事，其實都真係唔係好記得，可能抌垃圾嘅時候就抌埋啦。咁所以我又唔會燒，燒就一定冇，我唔會燒嘢，我覺得呢樣嘢係一定唔會走去燒啦呢樣嘢，我一定唔會做嘅。」

龔慈恩否認怒燒林煒親密戲錄影帶。（盧振輝攝）

替林愷鈴澄清「皇室血統」論：完全唔關個女事

至於女兒林愷鈴早前在活動上回應擁有「皇室血統」一事引起熱議，龔慈恩亦第一時間為愛女解畫，強調這絕非女兒主動提及：「呢個就完全唔關女事，因為其實佢自己呢樣嘢都有啲模糊嘅。」

龔慈恩解釋，該說法其實是二、三十年前台灣媒體的舊聞，當年是由林愷鈴的父親林煒提及，近日只是被傳媒「翻炒」出來：「只不過佢哋翻炒咗新聞之後你哋問佢，咁佢就答『哦，yes，係咁解』，但係個印象我諗佢自己都好模糊，所以絕對唔會係佢自己講出嚟嘅。」被問到會否擔心王室血統曝光後，生命會受到威脅？龔慈恩再度開懷大笑：「梗係唔會啦！咩年代呀而家，我哋咁安全，一定唔會！」