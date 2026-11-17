TVB節目《東張西望》早前報道，市民張先生稱經本地醫療中介安排，斥巨資赴日接受所謂自體免疫細胞治療針，花250萬元後鼻咽癌惡化至第四期，改接受傳統治療才保命，引起關注。被指涉事的「亞洲免疫細胞治療有限公司」昨日（16日）透過謝偉俊律師行發聲明，指報道部分內容失實、具誤導性，對其服務的描述欠公允，並稱已採取法律行動保障權益。

TVB節目《東張西望》早前播出的一集，詳細講述了原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後腫瘤非但沒消退，更急速惡化至第四期危殆。（節目畫面）

亞洲免疫細胞治療有限公司發聲明指報道部分內容失實、具誤導性，對其服務的描述欠公允。(threads圖片)

《東張》揭赴日打抗癌針中伏 健康旦急割席刪片發聲明網民唔收貨

聲明中澄清，其並非醫院或診所，也不提供醫療治療，只屬協助及協調客戶向日本醫生求診的香港服務代理。醫療評估及治療決定均由日本主診醫生與病人商議後作出。聲明亦指出，基於保密責任，不會披露客戶個人或醫療資料，並提醒公眾、傳媒及商業機構，重複或轉載誹謗內容可能須負法律責任。

亞洲免疫細胞治療有限公司聲明。(threads圖片)

亞洲免疫細胞治療有限公司聲明。(threads圖片)

亞洲免疫細胞治療有限公司聲明全文如下：

聲明

謝偉俊律師行代表

Asia Immunotherapy Company Limited 亞洲免疫細胞治療有限公司發出

2026 年 11 月 16 日



一、 本行代表 Asia Immunotherapy Company Limited 亞洲免疫細胞治療有限公司（下稱「本行當事人」）。



二、 本行當事人注意到，無綫電視（TVB）節目《東張西望》於 2026 年 11 月 3 日播出的一個環節，以及該環節在網上及社交媒體流傳的版本和相關內容（統稱「有關報道」）。



三、 本行當事人認為，有關報道中涉及本行當事人的若干內容失實，並具誤導性，對本行當事人及其服務的描述亦有欠公允及有所扭曲。



四、 為免誤會，本行當事人並非醫院或診所，本身不進行任何醫療治療。本行當事人是香港的服務代理，協助及協調自行決定向日本醫生求診的客戶。醫療評估及治療決定，均由各相關主診醫生與病人商議後作出。



五、 本行當事人對每一位使用其服務的人士均負有保密責任，並須遵守《個人資料（私隱）條例》（第486章）。不論外界曾作出何種公開言論，本行當事人均不會披露或討論任何人士的個人或醫療資料。本行當事人未有公開回應個別指控，是基於上述責任，並不代表接納任何指控。



六、 本行已獲指示採取適當步驟，保障本行當事人的聲譽及法律權利，包括要求無綫電視給予回應機會，以及致函有關人士。本行當事人會循適當途徑處理有關事宜，而不會透過傳媒爭辯。



七、 謹此提醒公眾、傳媒機構及商業機構：重複、複製或再發布誹謗性內容，包括重新上載有關報道，或在廣告及宣傳材料中使用有關報道的任何部分，本身均可能招致法律責任。本行當事人就此保留一切權利。



八、 在上述事宜處理期間，本行當事人不會作進一步評論。



謝偉俊律師行

Asia Immunotherapy Company Limited 亞洲免疫細胞治療有限公司之代表律師

