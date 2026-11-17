現年56歲的1995年度香港小姐冠軍楊婉儀，自2019年攜同一對子女赴美國三藩市定居後，生活轉為低調，但仍不時在社交平台分享生活日常。近日她在IG分享了多張與19歲兒子王思峻一同參加半馬拉松的照片，除了楊婉儀素顏狀態成為網民焦點之外，兒子高大帥氣的外表亦引起熱議。

楊婉儀是1995年度香港小姐冠軍。（影片截圖）

楊婉儀曾因丈夫王瑞勳債務風波、抵押港姐后冠還債。（影片截圖）

楊婉儀素顏零走樣 凍齡力驚人

在楊婉儀分享的照片中可見，她與兒子王思峻（Jonah）一同參加半馬拉松，並興奮寫道：「蒙特利海灣半馬拉松在最完美的一天，我想這可能是我最喜歡的比賽，感謝你們讓週末如此有趣！」兩母子邊跑邊自拍，完成賽事後一同掛上獎牌，場面溫馨。穿上運動背心及帽子的楊婉儀雖然已年過半百，但素顏狀態依然皮膚緊緻，身材結實纖瘦毫無走樣。而兒子王思峻身穿黑色貼身運動長袖衫及短褲，身形非常高大，有不少網民大讚兒子遺傳了媽媽的優良基因，星味十足。

楊婉儀曬與19歲大仔參加半馬近況。（IG/@winnieyyoung）

楊婉儀Keep得非常好！（IG/@winnieyyoung）

楊婉儀大仔學業運動兼優原來仲係學霸

王思峻不僅外貌出眾，也是典型的「文武雙全」學霸。他學業表現一流，去年更考入三藩市州立大學，與楊婉儀成為校友。同時，他還是一名運動健將，多次參加馬拉松比賽並屢獲佳績。楊婉儀對兒子的成就與表現自豪不已，「有仔萬事足」的她過去曾在社交平台上誇讚兒子再次在分區賽事中奪得獎項。

楊婉儀過去都曾經同兒子參加比賽。（IG@winnieyyoung）

楊婉儀抵押后冠還債後定居美國

回望楊婉儀的成名之路，自1995年奪冠後，她本應星途大好，並在2003年下嫁前練馬師王登平之子王瑞勳，當時被譽為嫁入豪門的成功典範。婚後兩人育有一對子女，並一度涉足教育界合辦幼稚園，事業家庭兩得意。可惜人生如戲，其丈夫隨後傳出深陷過千萬港元的巨額債務風波，身為妻子的她亦備受牽連。