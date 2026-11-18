現年45歲的TVB花旦陳自瑤（Yoyo）近日在熱播台慶劇《玫瑰戰爭》中飾演的影后「關子盈」，慘被好姊妹接連出賣及陷害，超虐心重頭戲獲得極大迴響，成為熱話！雖然陳自瑤近期忙於為劇集宣傳，但亦積極參與「助農行動」，不同於多數藝人只在直播間「齋講賣貨」，日前她就親自遠赴江西山區果園，幫當地果農擺檔賣橙，得知對方的辛酸史後，更不禁當場眼濕濕落淚，真情流露獲全網大讚！

陳自瑤（Yoyo）。（IG@chenchiyiu）

大騷好身材。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤在《玫瑰戰爭》中飾演的影后「關子盈」，慘被好姊妹接連出賣及陷害。（劇集截圖）

陳自瑤為《玫瑰戰爭》落力宣傳。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤深入江西山區果園收橙 聞果農辛酸感觸落淚

陳自瑤上載影片，並寫道：「助農是一件我一直會做的事情」。片中所見，陳自瑤打扮樸素，她透露此行不是賣橙，而是為了收橙，雖然山路崎嶇，但她都親身深入滿山橙樹的果園，與當地一位30多歲的果農小哥交談，她一邊試食新鮮摘下的臍橙，一邊了解當地果農的種植與銷售困境。當聽到果農小哥娓娓道出種橙的艱辛、面臨滯銷與收入微薄的無奈時，感性的陳自瑤都忍不住當場眼濕濕，內心更自責「我真的覺得自己很沒用」、「我真的很想幫助他們」，並安慰對方：「可以的可以的。」

陳自瑤打扮樸素，她透露此行不是賣橙，而是為了收橙。（影片截圖）

山路崎嶇。（影片截圖）

要爬上山。（影片截圖）

與當地一位30多歲的果農小哥交談。（影片截圖）

辛酸。（影片截圖）

忍不住眼濕濕。（影片截圖）

自責。（影片截圖）

落淚。（影片截圖）

安慰果農小哥。（影片截圖）

陳自瑤做義工搬運兼街頭擺檔賣橙 霸氣包底助農落力直播帶貨

眼見果農小哥年紀輕輕卻承受沉重生活壓力，陳自瑤決定以實際行動相助，她毫不猶豫向對方提出：「既然我來了，我幫你一起去賣果好不好？」雖然對方坦言沒有人工，但陳自瑤就表示：「無所謂啦，不收錢不收錢，義工好嗎？」她不但親力親為採摘及挑選，還與對方合力抬起一箱箱橙搬運上車，更親自跟隨果農到街頭賣橙。面對龐大的貨量，陳自瑤坦言：「我不知道我可以收多少的橙子，我覺得我能收多少就多少，就算最後賣不了這麼多，虧的是我沒關係，但是起碼他們可以賺點錢！」陳自瑤亦落力在直播間賣橙，更附上親筆簽名照，催谷銷量！

陳自瑤主動提出幫對方賣橙。（影片截圖）

唔收錢。（影片截圖）

搬橙。（影片截圖）

落力。（影片截圖）

擺檔賣橙。（影片截圖）

擺檔賣橙。（影片截圖）

包底。（影片截圖）

希望幫到人。（影片截圖）

直播帶貨賣橙。（影片截圖）

附送簽名照。（小紅書圖片）