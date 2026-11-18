現年31歲的張馳豪（Aska）於2020年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》而入行，當時憑靚聲、俊朗外表，及一米八五的高䠷身型，引起網民關注。加入TVB後火速獲得力捧，除了推出多首歌曲之外，還有份參與《美麗戰場》、《反黑英雄》、《飛常日誌II》等劇集。日前（16日）張馳豪參加了馬拉松比賽，事後更在社交平台分享當日的照片，留言卻意外引起網民熱議。

張馳豪於2020年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》而入行，當時憑靚聲、俊朗外表，及一米八五的高䠷身型，引起網民關注。（IG/@askacch）

加入TVB後火速獲得力捧，除了推出多首歌曲之外，還有份參演多套劇集。（IG/@askacch）

張馳豪稱跑2km係跑馬拉松

張馳豪前日參加了馬拉松比賽活動，事後在IG分享多張活動當日的照片，並留言表示：「這是我第一次在馬拉松賽道上跑步 —— 愛上了！😍 十分榮幸可以參加中銀榮譽杯2km賽事，在港珠澳大橋和大家一起體驗一個咁靚既日出🌅！香港真係太靚了🇭🇰 #白金級中銀港珠澳半馬」。

張馳豪前日參加了馬拉松比賽活動，事後在IG分享多張活動當日的照片。（IG/@askacch）

張馳豪跑2km自稱跑馬拉松，被網民嘲。（threads/@askacch）

張馳豪被網民嘲：下次挑戰100米馬拉松

帖文曝光後，有網民截圖並將圖片分享到Threads，隨即引起大批網民留言，更嘲張馳豪跑2km自稱跑馬拉松非常可笑：「下次挑戰100米馬拉松」、「2K連短跑都算唔上」、「侮辱了真正跑42公里的跑手」、「我跑開100米馬拉松」、「換衫時間耐過跑咁滯」、「大家每日訓醒起身個陣，都係做緊引體上升💪🏻」、「42.195km叫全馬，21.1km叫半馬，佢3km可以叫1/14馬掛」。

張馳豪被網民嘲跑2km自稱跑馬拉松。（threads）

網民狂嘲：「下次挑戰100米馬拉松」（threads）