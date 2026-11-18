「影壇大哥大」洪金寶的長子洪天明與2006年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」周家蔚結婚14年，育有長子洪大仁（TJ）及幼子洪竟琋（JT），一家四口生活美滿。洪天明原先居於大埔2000呎獨立屋豪宅，去年底突宣布已舉家搬至深圳居住，日前他與明星足球隊在杭州作賽，接受當地媒體「杭州網」訪問時爆已定居杭州，更激讚當地有一點好。

洪天明與洪金寶。（IG@timming7471）

周家蔚與洪天明婚後不時曬恩愛。（IG@janetchowkawai）

洪天明定居激讚杭州

洪天明近日與明星足球隊在杭州作賽，他接受內地媒體「杭州網」訪問，爆因工作關係已定居杭州。他直言：「我住在杭州，我自己本身現在工作也在杭州，在香港、深圳到處跑。」洪天明很開心與隊友齊齊到杭州作賽，他又激讚杭州美食，「很多人說杭州是美食沙漠，但我覺得現在很多好吃的，你懂得去吃就好了。」

洪天明近日亦曾帶爸爸洪金寶遊杭州。洪金寶一家早前被拍到到訪浙江杭州桐廬的深澳古鎮遊覽，同行更包括愛妻高麗虹、大仔洪天明以及次子洪天祥（Jimmy），三代同遊陣容龐大。

洪天明和周家蔚夫婦亦於前年以5.5萬元租住大埔比華利山別墅銀池道一間五房的2,429呎獨立屋。（Instagram：@janetchowkawai）

洪天明大埔搬深圳再遷居杭州

洪天明今年2月出席健身室開幕活動時表示，自己因於內地工作居多，經常不在港，故決定搬至深圳居住，從而能多與家人團聚。他又提到，一家適應情況亦理想，中港兩地生活各有好處，小朋友已適應，並安排入讀內地國際學校及努力學好中文。洪天明又指搬至內地居住後，香港工作反而增加了，直言做藝人要睇天時地利人和。

洪天明接受杭州網訪問，透露已定居杭州。（杭州網圖片）

洪天明透露香港內地兩邊跑。（杭州網圖片）