英皇娛樂日前正式宣布最新人事任命，旗下兩大王牌藝人謝霆鋒及容祖兒獲委任為英皇娛樂董事，並於本月17日正式履職。二人加入公司多年，如今由台前支柱正式晉身管理層決策核心，引發圈中及網民熱議。



英皇娛樂宣布最新人事任命，謝霆鋒與容祖兒正式獲委任為英皇娛樂董事。

開國功臣入行逾30年 由台前演藝走到幕後決策

現年46歲的謝霆鋒加入英皇娛樂逾30年，一直被視為集團的重要開國功臣。出道以來，他憑藉音樂及多部賣座電影穩佔一線小生地位。除了幕前演藝事業成績斐然，謝霆鋒多年來在商界亦展現出極強的生意頭腦，今次獲委任為董事，外界普遍認為是對其多年來為集團貢獻的最高肯定，亦象徵他在公司的角色正式由藝人轉型為核心決策者。

謝霆鋒加入英皇娛樂逾30年，是集團的重要開國功臣，如今正式晉身管理層決策核心。（葉志明 攝）

23歲創辦「PO朝霆」成行業龍頭 2016年1.35億賣盤予數字王國

細數謝霆鋒的商業版圖，最為人津津樂道的是他在2003年、年僅23歲時便已看準香港電影後期製作市場的空缺，秘密創辦電影及後期製作公司「PO朝霆」（Post Production Office）。公司在短短數年間迅速發展成行業龍頭，包辦大量香港電影、廣告及MV的特效製作。至2016年1月，香港上市公司數字王國宣布以約1.35億港元的作價，收購謝霆鋒與漢傳媒旗下「PO朝霆」（母公司Lucrative Skill）的85%股權，令謝霆鋒成功套現，成為藝人創業的經典成功案例。

謝霆鋒出售製作公司「PO朝霆」股份予「數字王國」，聯手打造大中華式荷李活。（資料照片）

2016年創立「鋒味」 打造飲食及生活品味王國

除了影視製作，謝霆鋒近年亦積極涉足飲食及生活品味業務。他於2016年正式創立個人品牌「鋒味」，成功將演藝熱度轉化為商業價值，業務版圖涵蓋美食綜藝節目、線下餐飲體驗及高銷量食品零售等多個範疇。如今他兼任英皇娛樂董事，其豐富的跨界商業經驗預料將為集團未來的多元化發展帶來更多新思維。

曾在香港大學School of Future Media 和大家分享與探討。 ​​​（微博照片）

謝霆鋒於2016年創立個人品牌「鋒味」，成功建立涵蓋節目及食品銷售的飲食王國。（微博照片）

謝霆鋒投資眼光獨到，坐擁中環擺花街多個商鋪及赤柱豪宅，被封為「擺花街鋪王」。（微博照片）

坐擁數十億身家 中環「擺花街鋪王」涉足地產股權投資

隨著今次晉身董事局，謝霆鋒的驚人身家亦再度成為外界焦點。雖然官方從未公布其確切資產數字，但綜合近年財經及公開數據估算，謝霆鋒的個人可支配淨資產已逾12.8億元人民幣（約14億港元），若連同旗下品牌及商業版圖估值，其身家估計至少達數十億港元。當中謝霆鋒早於2005年起斥資購入中環擺花街多個地鋪（包括壹號廣場地下6至8號鋪，以及斥資1.1億港元購入的26號地下連閣樓），加上老闆楊受成為獎勵他加入英皇15年，於2012年斥資逾9,000萬港元購入28號地鋪相贈，令他坐擁擺花街5個核心商鋪，單是這批商鋪市值已曾估計逾4億港元；連同赤柱海景別墅及北京嘉林花園豪宅等物業。