本周四（19日）適逢無綫（TVB）踏入59周年大日子，一年一度的重頭盛事《萬千星輝賀台慶》將於當晚7時45分在翡翠台隆重直播！屆時全台小生花旦將盛裝打扮行紅地氈鬥靚鬥搶鏡，並獻上一連串精彩特備表演及爆笑遊戲環節。不過，要數全晚氣氛最緊張刺激的高潮，絕對非「壓軸大獎」莫屬！



每年的《萬千星輝賀台慶》絕對是TVB的頭等大事。（資料圖片）

回顧過去30年來，TVB在台慶夜累積送出的獎金及獎品總值高達逾千萬港元，不少得獎藝人更從此星運大開，不但一夜成名獲公司力捧，甚至直接升呢做業主成功「畀首期」，真正實現事業與金錢「名利雙收」！當中1996年首奪現金大獎的阮兆祥成為歷史第一人，而1997年勇奪近200萬旺角商務單位的薛家燕，至今仍是歷屆最高獎金獎品總值的紀錄保持者！

現在為大家回顧過去30年奪台慶壓軸大獎的藝人們和獎金獎品：

2025年：陳煒奪得50萬港元免找數簽賬額（因賽制由23位投票藝員平分，每人約2萬港元）。

2025年，陳煒奪得50萬港元免找數簽賬額。（TVB）

2024年：港姐鍾翠詩奪得43萬免找數簽賬額，而麥美恩又上前抱抱兼送「肉嘴」。

2024年，鍾翠詩奪得43萬港元免找數簽賬額。（TVB）

2023年：郭珮文奪得 42萬港元獎金。

2023年，郭珮文奪得42萬港元獎金，麥美恩上前攬實對方，令畫面非常香艷。（TVB）

2022年：汪明荃奪得價值28萬港元電動車及10萬港元現金。

汪明荃奪得28萬港元電動車及10萬港元現金。（TVB）

2021年：李芷晴（Stephanie）奪得總值38萬元的存款與千足黃金，不過最令人印象深刻是她被麥美恩夾出的豐滿上圍。

2021年李芷晴獲得上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金，總值38萬港元。（TVB）

2020年：陳曉華獲得上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值38萬港元。

2020年陳曉華獲得上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值$380,000。（陳順禎攝）

2019年：邱晴獲得上海商業銀行慧通理財存款戶口總值52萬港元（其中30萬理財存款戶口）。

2019年邱晴獨得52萬港元。（TVB）

2018年：黃庭鋒獲得上海商業銀行慧通理財存款戶口總值51萬港元。

2018年，黃庭鋒獲得上海商業銀行慧通理財存款戶口總值51萬港元。（TVB）

2017年：余思霆獲得信用卡簽賬30萬及10萬現金。

余思霆（Stitch）是2017年抽獎得主，有信用卡簽賬30萬及10萬現金。（資料圖片）

2016年：李嘉抽中獎品總值一百萬港元。

李嘉是2016年大獎得主，抽中總值一百萬的獎品（其中包括21萬上商銀行簽賬額，20萬儲蓄）。（資料圖片）

2015年：于淼得到獎金獎品總值一百萬港元。

2015年于淼抽中一百萬港元大獎。（TVB）

2014年：黎諾懿抽中台慶終極大獎，獎品總值一百萬。

2014年台慶，黎諾懿抽中台慶終極大獎，獎品總值一百萬。（TVB）

2013年：郭栢榮抽中逾81萬的豪華電梯洋房。

2013年，郭栢榮抽中逾81萬的豪華電梯洋房。（TVB）

2012年：黎耀祥憑《大太監》再封視帝，在台慶上更是抽中總值一百萬的獎品。

2012年，黎耀祥在台慶上抽中總值一百萬的獎品。（TVB）

2011年：鄧健泓抽中獎金獎品總值一百萬元，當中包括儲蓄戶口總值20萬元。

2011年台慶，鄧健泓抽中總值一百萬元的獎金獎品。（TVB）

2010年：羅鈞滿抽中獎金獎品總值一百萬港元（包括儲蓄戶口總值20萬港元）。

2010年，羅鈞滿抽中總值一百萬港元的獎金獎品。（TVB）

2009年：張韋怡抽中獎金獎品總值100萬港元（包括儲蓄戶口總值20萬港元）。

張韋怡於2009年台慶抽中獎金獎品總值一百萬元（包括儲蓄戶口總值20萬港元）。（TVB）

2008年：王君馨抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值20萬港元。

2008年，王君馨抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值20萬港元。（TVB）

2007年：江芷妮抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值20萬港元。

2007年，江芷妮抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值20萬港元。（TVB）

2006年：甄志強抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值39萬港元。

2006年，甄志強抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值39萬港元。（TVB）

2005年：陳霽平抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值港幣38萬港元。

2005年，陳霽平抽中儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額，總值港幣38萬港元。（TVB）

2004年：唐寧抽中樟木頭住宅單位，價值60萬港元。

2004年，唐寧抽中價值60萬港元的樟木頭住宅單位。（TVB）

2003年：潘芳芳抽中樟木頭住宅單位。

2003年，潘芳芳抽中樟木頭住宅單位。（TVB）

2002年：羅敏莊抽中樟木頭住宅單位價值60萬港元，以及6萬港元現金獎。

2002年，羅敏莊抽中價值60萬港元的樟木頭住宅單位以及6萬港元現金獎。（TVB）

2001年：陳敏之抽中樟木頭住宅單位價值60萬港元，以及15萬港元現金獎。

2001年，陳敏之抽中的價值60萬港元樟木頭住宅單位，以及15萬港元現金獎。（TVB）

2000年：蔡子健抽中番禺豪華洋房連俱樂部會籍，總值50萬港元

2000年，蔡子健抽中番禺豪華洋房連俱樂部會籍，總值50萬港元。（TVB）

1999年：郭晉安獲得樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍，總值60萬港元。

1999年，郭晉安獲得樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍，總值60萬港元。（TVB）

1998年：陳彥行抽中碧桂園花園洋房一套及會籍，總值50萬港元。

1998年，陳彥行抽中碧桂園花園洋房一套及會籍，總值50萬港元。（TVB）

1997年：創下歷年最誇張紀錄，送出位於旺角總值約190萬港元的影樓式商務單位，得主為薛家燕。

1997年，薛家燕奪得位於旺角總值約190萬港元的影樓式商務單位，創下歷年最誇張紀錄。（TVB）

1996年：首設壓軸大獎，阮兆祥成為史上首位台慶現金大獎得主，奪得20萬港元現金獎。