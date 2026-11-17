新科「亞洲視帝」張家輝今日（17日）春風滿面現身尖沙咀海港城，出席聖誕亮燈儀式。剛於越南胡志明市舉行的《第31屆亞洲電視大獎》憑《絕命法官》勇奪「最佳男主角」的他，獲現場市民及粉絲熱烈歡呼，人氣爆燈。張家輝接受《香港01》訪問時，除了分享「在哪裏跌倒在哪裏站起來」的得獎感受外，更首度大爆明年農曆新年紅館《張家輝大娛樂騷》的秘密武器，直言已正式展開地獄式特訓。

張家輝今晚出席亮燈儀式。（葉志明攝）

笑談「亞視金句」成真 回港即閉關備戰

張家輝早前在《大娛樂騷》記者會上，重提經典金句「亞視嚟嘅」引發全城熱話，豈料當晚飛抵越南即一擊即中，奪得演藝生涯首個「亞洲電視大獎」視帝寶座，他在台上更以流利英語致謝，獲網民激讚。談及這段奇妙緣分，家輝受訪時笑言自己對亞視從無偏見，更幽默表示：「喺邊度跌低就喺邊度起返身嘛！其實嗰句金句同我張家輝本人冇乜關係，係大家咁鍾意，我先順口講出嚟啫。我都好感激亞視當年畀過我五年嘅訓練，冇嗰五年就冇今日嘅我。」

問到奪獎後如何與太太關詠荷慶祝，家輝透露自己行程緊密，返港後根本無暇慶祝，隨即投入明年2月6日至8日（農曆年初一至初三）舉行的三場《大娛樂騷》籌備工作。他笑稱：「邊有得慶祝呀，返到嚟擺低個獎，第二日又要即刻開工、又要特訓啦！呢個獎算係送畀自己一份好有份量嘅禮物，令我做呢個騷更加如虎添翼，唔敢怠慢。」

張家輝透露自己行程緊密，返港後根本無暇慶祝。（葉志明攝）

首曝紅館騷秘辛 拒唱「低俗」改詞版金曲

距離明年農曆新年開騷尚餘不足三個月，且優先訂票今日正式啟動，外界對演出內容高度關注。張家輝向《香港01》透露，昨日已正式展開首日樂隊排練，更要應付不少高難度歌舞：「好多嘢要準備呀，我自己第一次接觸呢種大型舞台表演，尋日已經開始第一日Band Rehearsal，所有歌都要重新夾過、練習過，跟住仲要攞啲Demo返屋企日練夜練，真係一啲都唔輕鬆。」

張家輝透露準備閉關練舞。（葉志明攝）

至於不少網民起哄希望他在紅館大唱網上瘋傳的「改詞版」熱爆金曲，家輝聞言即耍手擰頭，笑言：「呢啲咁低俗嘅嘢，我梗係唔會唱啦！」不過他亦大派定心丸，透露騷上將有不少驚喜元素，以及挑戰高難度跳舞環節。被問及舞步風格，他大賣關子：「總之唔係『林峯嗰隻』啦，係一啲好有型、好中性嘅動作，我之前跳《失戀》都上咗八堂先敢上台，今次難度再提高，一定要做足功課，唔可以馬虎！」

至於不少網民起哄希望他在紅館大唱網上瘋傳的「改詞版」熱爆金曲，張家輝聞言即耍手擰頭。（葉志明攝）

隔空回應劉德華鄭伊健 全面推戲專心開騷

對於劉德華日前公開表示「隨時候命」等他邀請做嘉賓，甚至笑言可重現《黑馬王子》造型，以及鄭伊健亦隔空喊話叫他唱歌要做足功課，張家輝感激兩位好友力撐：「我梗係多謝華仔啦，佢一直都好撐我，如果佢肯嚟，真係幫到我好多，我一定唔怕醜，再夾下唱邊首！至於伊健，我都好想有機會同佢喺台上合唱一曲，唔使對決，大家開開心心玩一晚最緊要！」

張家輝隔空回應劉德華鄭伊健。（葉志明攝）

談及未來工作安排，家輝坦言為了全力備戰紅館處男騷，現階段已暫停接洽新電影及電視劇，務求以最佳狀態示人：「做完今次海港城亮燈之後，我就會全面閉關集中火力籌備個騷。至於會唔會加場就要睇公司安排，我依家唔敢諗咁多，個目標好簡單，就係專心做好眼前呢個使命，唔想分心，希望到時入場嘅觀眾個個都笑住行返出去！」

張家輝坦言為了全力備戰紅館處男騷。（葉志明攝）

此外，談及英皇娛樂集團宣佈旗下藝人謝霆鋒及容祖兒加入董事局並於今日履新。對於好友謝霆鋒「升呢」做董事，張家輝聞言即大讚「好嘢呀」，並幽默回應會否趁機向對方接洽合作：「我邊有咁嘅能力呀大佬，但係都等佢開心啦！」他又透露雖然兩人已有一段時間沒有正式合作，但私下偶爾仍會碰面，直言：「好耐冇見，間唔中都有撞到吓嘅，有機會嘅，來日方長嘛。」